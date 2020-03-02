《每周華語－黃溢華》南韓╱日本疫情發展與全球化考驗

《每周華語》全球市場步入了高波動期，在新高位的美股上周急速回下。走勢方面，技術上

即使有反彈，形勢仍在往下尋底之中。自２１０００╱２２０００水平升至２９０００╱

３００００水平，道指以２４０００╱２６０００為支持區之一。恆指方面，仍以２４０００╱

２６０００為爭持區。上周美國長短期債息又再往下移，往低新水平徘徊。



國際地緣關係、出入口之互動與實體經濟全球化正面對突如其來的衝擊。事實上，擴散中的

新肺炎疫情使全球市場步入極高的波動期。中國以外，南韓及日本乃亞洲區的重要經濟體，更是

全球化「投入╱產出」供應鏈系統的極為重要參與者。如果中國疫情及時控制，內地生產線╱本

土經濟３月╱４月回復正常水平，當然是一件好消息。但南韓及日本的抗疫形勢惡化之中，東京

７月有奧運舉辦，但５月底前有取消的可能。因而南韓及日本有必要及時控制疫情再三惡化，否

則中國仍不易全面回復正常的生產。內地經濟下半年能否全面投入，不只看自身的因素，亦要看

南韓╱日本甚而疫情於６月╱８月之三個月於全球及時受控。



全球化卅年之久。如果有重要的「投入╱產出」國停擺又或未能全面生產，則中國本土生產

力便面對新的外部局限性。今時今日，即使是一枝電動牙刷，也由不少國家的部件組合而成。因

而只停止「投入╱產出」一短時間，疫情使生產停止太久，電動牙刷也可能因為缺乏部件而不能

生產。簡言之，亞洲當然可能因為中日韓「落後」而不及北美、南美及歐洲之經濟表現，若疫情

只要略為失控，下半年的經濟會因為「投入╱產出」的全球化系統「斷裂」而出現巨大機會的經

濟衰退。今時今日，實體經濟因為疫情的「界外」效應已不易分析，亦形成了很大的「衰退」不

肯定性。



國際地緣方面，至上周見美股急自新高位下推近３０００點。而美國及歐洲（不計意大利）

，暫時安全。但地緣政局，又以南韓及日本看，美韓、美日關係仍會友好，但美中關係，不計第

二階段的貿易談判，形勢傾向不太樂觀，目下中國上半年經濟必有收縮，不太可能達標。下半年

可否全力追上？不只看自身能力，亦要看南韓╱日本及其他工業國的經濟表現。全球化之下，即

使中國本土市場巨大，但生產不可不看別國的「投入╱產出」是否不會「斷裂」及有乏力維持的

情況出現。全球化限制日大，地緣因素，美國政治╱國策的取向，都左右中國經濟發展，今天又

多了疫情可能拖慢「全球化」及「持續力」之下，中國下半年的經濟表現仍面對不少外部「不肯

定性」。



突如其來的全新疫情，打亂了不只中國的裏外政經部署，亦左右年底美國總統的選情。以目

前形勢看，特朗普勝出的機會較大。下半年全球仍傾向更「低息」甚而見更多國家「ＱＥ」及出

現更大幅度的「負息」。但疫情打亂全球化的供應鏈，乃始料不及。向好的方向看，下半年疫情

受控機會大，因而經濟可及時回穩；中國自身的本土市場大，１４億人的市場，可再啟動。但南

韓╱日本等國人口╱市場遠不及中國，因而下半年亞洲經濟，會因為其他國家「跟」不上復甦步

伐，而不易全面復甦。金價升破１５００╱１６００美元阻力，而美國長短債又再往下移，在低

水平徘徊。生產線不可能在一年半載轉移至別國，越南乃得益者之一，相信東亞各國仍會看重中

國的政經角色。



美元可再上升。美儲局下半年可能略為「ＱＥ」，但作用有限。相對之下，美國經濟、政治

形勢因為疫情於中長期有可能「得益」。但全球化卅年已成事實，不可能突然「消失」。若韓日

「失守」，相信美國亦不可能獨善其身。此時全球股市短期有壓力，債市價格可順勢再升。



１９６０╱１９７０年代，美國太空總署贏了前蘇聯，ＮＡＳＡ的非籍數學家作出了巨大的

貢獻。今天美國之醫療人才，又可否及時為疫情提供解決「方案」？希望有。更重要的是，這是

全球的事情了，各國的精英也要努力，研究出應對的方案。



南北韓內戰，《太陽旗飄揚》（２００４）拍出人民「兄弟」情等之困難╱感情。今南韓又

再面對困境，日本亦然，亞洲下半年形勢仍見吃緊。



資本市場面對不輕的套現壓力，資金仍將往債市走。息率水平仍有再創新低水平的可能。目

前市場被未停止的疫情影響，反彈有，而失業率傾向惡化、消費力轉弱之中了。

《資深市場人士 黃溢華》

