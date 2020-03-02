《地產人眼－黃漢成》經濟衰退加新冠疫情，舖市低迷難望短期復甦

《地產人眼》商舖市場向來與經濟及零售市道密不可分，去年受中美貿戰及社會事件影響，

香港經濟下滑，零售數據強差人意，商舖市場弱態畢現，商舖租金亦見回落，尤其以遊客為對象

的核心區商舖，租金跌幅更達一半有多，市場上亦頻錄商舖頂租、退租及蝕讓個案，春節過後，

新冠肺炎疫情持續，且有惡化之勢，隨著港府實施封關措施，訪港旅客幾近絕跡，令本已淡靜的

商舖市場更是雪上加霜。



商舖成交量低處未算低，根據資料顯示，去年全年僅錄得１１２１宗商舖成交，創有紀錄以

來的歷史新低，比９７年亞洲金融風暴、０３年沙士疫潮及０８年金融海嘯時期更差，而今年１

月份僅錄得５１宗商舖成交，同為有紀錄以來歷史新低，而２月份截至１９日，亦只錄得３６宗

商舖成交，相信２月份商舖成交宗數仍未全面反映今次疫症的影響，恐怕３月份商舖成交量會進

一步下跌，鑑於市場上仍存在著不少負面因素，商舖市場短期內實在難望復甦。



回看０３年沙士一疫，當時商舖市場同樣一度受壓，然而隨著自由行政策出台，國內訪港旅

客大增，各大奢侈品品牌紛紛進駐香港或大肆擴充分店，而核心區商舖租金及價格更是水漲船高

，當年商舖市場在沙士後極速反彈，令不少業主存有憧憬，即使現在市況低迷，有意出售舖位的

業主，議價幅度亦有限，故未能即時刺激買家的購買欲而促成交易，但隨著經濟有機會進一步轉

壞，舖租持續下跌，當業主願意減價時，此時買家卻要求更低的價錢，若業主不肯果斷地大幅劈

價從而促成交易，到頭來叫價只會愈來愈低；所以真正精明的業主多在市場轉差之始便大幅降價

，務求盡快促成交易，而當日的低價往往成了日後的高價成交。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

