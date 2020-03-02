《鍾之日記》無懼ＰＭＩ歷史低，Ａ場領漲香江跟隨

《鍾之日記》３月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：大升。



對抗新冠肺炎的全民抗疫戰，封城令之下所有活動近乎停擺，停工停產對中國經濟帶來的劇

烈影響由製造業ＰＭＩ率先反映，中國官方及民間製造業ＰＭＩ齊創歷史新低。今早公布的２月

財新製造業ＰＭＩ錄得４０﹒３％，創２００４年４月調查開啟以來的最低紀錄，低於２００８

年１１月全球金融危機爆發時的４０﹒９％。這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致，２月官

方製造業ＰＭＩ劇降至３５﹒７％，比上月下降１４﹒３個百分點，創有紀錄數據以來的新低；

同月非製造業商務活動指數為２９﹒６％，比上月下降２４﹒５個百分點。

數據大走樣，統計局更預告接下來的各種經濟數據都不會好看，惟滬深股市今日在國策維穩

下仍一片昇平，鑊氣驚人。



＊Ａ場暴漲３％創近一年最大單日漲幅＊



內地新證券法生效，加上人行等五部委出台對中小微企業貸款臨時性延期還本付息的政策，

同時允許銀行推遲確認疫情爆發導致的中小微企業不良貸款，均向市場吹暖風，市場同時寄望更

多刺激政策推出，滬綜指高開０﹒６６％後，開市即刻突破二千九，房地產及基建板塊盤中抽高

，帶動滬指升幅於午後擴大至超過３％，權重股亦前移，最終全日暴漲３﹒１５％，是自去年３

月２９日以來最大單日漲幅，報２９７０﹒９３點；深成指全日則漲３﹒６５％，創業板指升

３﹒０８％。兩市全日成交達到１０２９３億元人民幣，連續第九日衝破萬億元大關，但較上周

五（２月２８日）少８﹒９％，外資則全日通過陸股通淨流入超過４１﹒５億元人民幣至Ａ股。

Ａ股走高亦帶動港股向上，市場更憧憬美國最快本月減息，恆指今日輕微低開５２點後，在

內銀和內房股的推動下，港股最高見２６３７５點升２４５點，最終收報２６２９１點，升

１６１點或０﹒６２％，雖主板成交減少２５﹒４％，但仍達１２５４﹒４４億元。



＊貸款換錨ＬＰＲ啟動，富瑞料內房銷售本月改善＊



人民銀行公布，內地存量浮動利率貸款定價基準轉換如期在３月１啟動，目前主要銀行已完

成相關準備工作。根據規定，２０２０年之前簽訂商業房貸合同的客戶可以將房貸利率選擇轉換

為貸款市場報價利率（ＬＰＲ）加點形成的浮動利率，或者固定利率。

惟有分析認為，無論轉換成哪種利率，今年房貸的利率都維持在原來水平，房貸利率會否下

降仍要看利率的長期走勢。人行副行長劉國強日前亦表示，ＬＰＲ下調基本不影響個人樓按利率

，「房住不炒」仍是樓市調控政策主導方向，銀行可通過ＬＰＲ加點方式確定個人樓按利率，保

持利率水平基本穩定。

內地爆發新冠病毒疫情，市場普遍預期上月樓市銷售疲弱。富瑞認為，據ＣＲＩＣ數據顯示

，內地主要開發商２月平均銷售按年下跌５３％，但隨著業務逐步復甦及政策進一步支持下，預

計３月房地產銷售將持續改善，並有望在４月份開始出現按年增長。該行對板塊看法仍樂觀，並

建議繼續增持內房股，當中較青睞在一、二線城市擁有豐富及低成本的土地資源，且執行力強的

房企。

內房股今日跟隨滬深股市走強。有消息指綠城中國（０３９００）的子公司綠城管理計劃通

過香港首次公開發售（ＩＰＯ）籌資約２﹒５億美元。綠城中國今日收市飆６﹒２％。另外，融

創中國（０１９１８）漲５﹒６％，旭輝控股（００８８４）大升５﹒５％，碧桂園

（０２００７）亦揚３﹒９％。

恆大（０３３３３）稱２月份網上認購房屋近１０萬套，優惠後總價值１０２７億元人民幣

。恆大收升１﹒５％。



＊經濟保衛戰打響，基建作先鋒＊



隨著湖北省以外，各地確診感染新型冠狀病毒數字急劇下降，全國正密鑼緊鼓打響復工復產

的經濟保衛戰。國資委稱，截至２月２６日，央企所屬４﹒８萬戶子企業復工率９１﹒７％，扣

除按要求延遲復工的企業後復工率達到９７﹒９％。

近期，全國各省、直轄市紛紛發布２０２０年重大項目計劃或清單，有分析師不完全統計，

從北京、上海、江蘇、浙江、雲南、江西、福建發布的的２０２０年重大項目投資計劃清單來看

，總投資額合計逾２０萬億人民幣，其中基建投資仍是重要部分。其中，京津冀協同發展重大基

礎設施項目昨日（１日）起集中復工，復工項目包括４個鐵路項目、４個高速公路項目及３個油

氣管線項目，總投資合共７８０億元人民幣。

中國經濟增長三駕馬車，出口遭打擊消費又不振，基建則成為中國穩增長的最重要殺手鐧。

市場對今年上馬的基建工程規模極為看好，基建股今日劇升，中交建（０１８００）漲７﹒２％

，中鐵建（０１１８６）漲６﹒４％，中車（０１７６６）升４﹒２％，中鐵（００３９０）升

４﹒１％。



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