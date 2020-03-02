【海航動向】海南政府進駐打救非接管，海航創新飆８％海航控股升

《經濟通通訊社２日專訊》海航集團在官網公布，公司積極開展「自救」，但未能徹底化解

風險，加上年初傳染病疫情疊加影響，應集團要求，海南省政府牽頭成立「海南省海航集團聯合

工作組」，全面協助、推進海航風險處置工作，旗下上市公司均發通告，並特別強調工作組並非

為接管海航集團，董事長陳峰在董事會改組後保留原位，控制權仍在握，但政府安插了海南省發

展控股有限公司董事長顧剛作為集團的「執行董事長」。

海航系Ａ股全線起航，海航控股（滬：６００２２１）升２﹒３％，海航創新

（滬：６００５５５）更飆７﹒９％，海航投資（深：０００６１６）漲５﹒４％，海航科技（

滬：６００７５１）升３﹒８％。

海南省發展控股是海南國資委全資持有的金融投資平台，其董事長顧剛擔任工作組組長及執

行董事長，代表海南政府相信海航系仍然對各路資本有吸引力，可以進行產業重組；至於幾個副

組長的背景分別來自航空、金融等產業，也是海航未來重組的主要業務方向。

表列海航系Ａ股表現：



股份 （編號） 現價（人民幣） 變幅

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海航控股（滬：６００２２１） １﹒８２元 升２﹒２５％

海越能源（滬：６００３８７） ７﹒４７元 升３﹒４６％

海航基礎（滬：６００５１５） ５﹒１９元 升３﹒５９％

海航創新（滬：６００５５５） ２﹒５９元 升７﹒９２％

海航科技（滬：６００７５１） ３﹒０２元 升３﹒７８％



渤海租賃（深：０００４１５） ３﹒３８元 升２﹒４２％

供銷大集（深：０００５６４） ２﹒０５元 升３﹒０２％

東北電氣（深：０００５８５） １﹒６９元 升１﹒２０％

海航投資（深：０００６１６） ２﹒７５元 升５﹒３６％

凱撒旅業（深：０００７９６） ７﹒３２元 升１﹒２４％

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（ｅｙ）

