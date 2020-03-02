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即市新聞

02/03/2020 09:44

【海航動向】海南政府進駐打救非接管，海航創新飆８％海航控股升

　　《經濟通通訊社２日專訊》海航集團在官網公布，公司積極開展「自救」，但未能徹底化解
風險，加上年初傳染病疫情疊加影響，應集團要求，海南省政府牽頭成立「海南省海航集團聯合
工作組」，全面協助、推進海航風險處置工作，旗下上市公司均發通告，並特別強調工作組並非
為接管海航集團，董事長陳峰在董事會改組後保留原位，控制權仍在握，但政府安插了海南省發
展控股有限公司董事長顧剛作為集團的「執行董事長」。
　　海航系Ａ股全線起航，海航控股（滬：６００２２１）升２﹒３％，海航創新
（滬：６００５５５）更飆７﹒９％，海航投資（深：０００６１６）漲５﹒４％，海航科技（
滬：６００７５１）升３﹒８％。
　　海南省發展控股是海南國資委全資持有的金融投資平台，其董事長顧剛擔任工作組組長及執
行董事長，代表海南政府相信海航系仍然對各路資本有吸引力，可以進行產業重組；至於幾個副
組長的背景分別來自航空、金融等產業，也是海航未來重組的主要業務方向。
　　表列海航系Ａ股表現：

　　　股份　　　　（編號）　　　　　現價（人民幣）　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海航控股（滬：６００２２１）　　　１﹒８２元　　　升２﹒２５％
　　海越能源（滬：６００３８７）　　　７﹒４７元　　　升３﹒４６％
　　海航基礎（滬：６００５１５）　　　５﹒１９元　　　升３﹒５９％
　　海航創新（滬：６００５５５）　　　２﹒５９元　　　升７﹒９２％
　　海航科技（滬：６００７５１）　　　３﹒０２元　　　升３﹒７８％

　　渤海租賃（深：０００４１５）　　　３﹒３８元　　　升２﹒４２％
　　供銷大集（深：０００５６４）　　　２﹒０５元　　　升３﹒０２％
　　東北電氣（深：０００５８５）　　　１﹒６９元　　　升１﹒２０％
　　海航投資（深：０００６１６）　　　２﹒７５元　　　升５﹒３６％
　　凱撒旅業（深：０００７９６）　　　７﹒３２元　　　升１﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｙ）

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