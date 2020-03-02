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即市新聞

02/03/2020 11:42

《價值美股－阮靜瑤》跌市撈低須嚴格遵守四大規條

　　《價值美股》新冠病毒肺炎對股市的衝擊，由中國蔓延至全球資本市場，美股一周內蒸發了
６萬億美元市值，即逾１２間騰訊（００７００）。美股在暴瀉之前，大部分投資者都非常樂觀
。美國的股市，如香港的樓市，仿似宗教信仰、仿似不滅神話。暴跌的前一周，根據美國銀行的
調查，資金管理人增加了持股量，其現金水平下跌至７年低點。至於摩根士丹利主要經紀部門編
制的數據顯示，對沖基金的淨槓桿比率上升了約５個百分點，是多年來最急的增速。現金水平低
、槓桿比率高令大市回調時缺乏支持。惟在市場哀號之餘，也有投資者正蠢蠢欲動準備撈底。以
下為跌市操作規條必需嚴格遵守：

　　１﹒大跌市中撈貨風險很高，故第一注的注碼要小，持倉水平決不可超出心理承受範圍。這
樣的話，即使市況不如預期，投資者能保持冷靜之餘，也能保存實力；

　　２﹒買入後股價持續走下坡，切忌賭氣向下溝貨。若真要加注，最好等待其價格重返第一注
時的價格，因為這是市場引證你的推論正確的第一步；

　　３﹒密切觀察主力資金流向指標，主力資金未開始部署前，切忌大手買入；

　　４﹒選擇標的方面，要避開首當其衝受害的行業，也不要單看一隻股票的概念、股息率或市
盈率而進場。市況好時，質素參差的概念股也許能有好的表現，但當市況差時，投資者要更仔細
檢視一間公司「三張表」，尤其是現金流量表。

　　每個時代都有眼光準繩的投資者，能成功在底部入場，復甦時賺個盆滿缽滿；另一方面，也
有沒有入市的人實牙實齒地說，如果下次出現甚麼災難或甚麼危機，我一定會大手掃貨，結果「
下次」真的出現，就說「今次不同上次」。所以，股市市況差時不是不能投資，而是我們投資時
愈要更謹慎、考慮更多。一般市民更要在投資之餘，必須保留比平日更充裕的現金，以應對日常
生活中出現的突發情況。

《茂宸證券經紀業務部助理副總裁　阮靜瑤》

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