【聚焦數據】中國２月官方製造業ＰＭＩ跌至３５﹒７％創紀錄低

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》受新冠肺炎疫情衝擊，中國２月官方製造業
採購經理指數（ＰＭＩ）劇降至３５﹒７％，比上月下降１４﹒３個百分點，遠低於預期的
４６％，並創有紀錄數據以來的新低。
ＷＩＮＤ紀錄的最早歷史數據為２００７年１月，當時ＰＭＩ為６０﹒４。
２月份，非製造業商務活動指數為２９﹒６％，比上月下降２４﹒５個百分點，表明受疫情
衝擊，非製造業經濟總體回落明顯。
２月份，綜合ＰＭＩ產出指數為２８﹒９％，比上月下降２４﹒１個百分點，表明企業生產
經營活動總體放緩。
＊大、中、小型企業ＰＭＩ均降超３０％＊
２月製造業ＰＭＩ，從企業規模看，大、中、小型企業ＰＭＩ分別為３６﹒３％、
３５﹒５％和３４﹒１％，比上月下降１４﹒１、１４﹒６和１４﹒５個百分點。
從分類指數看，構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數均位於臨界點之下。
生產指數為２７﹒８％，比上月下降２３﹒５個百分點，表明製造業生產活動放緩。
新訂單指數為２９﹒３％，比上月下降２２﹒１個百分點，表明製造業市場需求回落。
原材料庫存指數為３３﹒９％，比上月下降１３﹒２個百分點，表明製造業主要原材料庫存
量減少。
從業人員指數為３１﹒８％，比上月下降１５﹒７個百分點，表明製造業企業用工水平降低
。