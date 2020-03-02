【聚焦數據】中國２月官方製造業ＰＭＩ跌至３５﹒７％創紀錄低

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》受新冠肺炎疫情衝擊，中國２月官方製造業

採購經理指數（ＰＭＩ）劇降至３５﹒７％，比上月下降１４﹒３個百分點，遠低於預期的

４６％，並創有紀錄數據以來的新低。

ＷＩＮＤ紀錄的最早歷史數據為２００７年１月，當時ＰＭＩ為６０﹒４。

２月份，非製造業商務活動指數為２９﹒６％，比上月下降２４﹒５個百分點，表明受疫情

衝擊，非製造業經濟總體回落明顯。

２月份，綜合ＰＭＩ產出指數為２８﹒９％，比上月下降２４﹒１個百分點，表明企業生產

經營活動總體放緩。



＊大、中、小型企業ＰＭＩ均降超３０％＊



２月製造業ＰＭＩ，從企業規模看，大、中、小型企業ＰＭＩ分別為３６﹒３％、

３５﹒５％和３４﹒１％，比上月下降１４﹒１、１４﹒６和１４﹒５個百分點。

從分類指數看，構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數均位於臨界點之下。

生產指數為２７﹒８％，比上月下降２３﹒５個百分點，表明製造業生產活動放緩。

新訂單指數為２９﹒３％，比上月下降２２﹒１個百分點，表明製造業市場需求回落。

原材料庫存指數為３３﹒９％，比上月下降１３﹒２個百分點，表明製造業主要原材料庫存

量減少。

從業人員指數為３１﹒８％，比上月下降１５﹒７個百分點，表明製造業企業用工水平降低

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