【新冠肺炎】藥企董事長涉嫌朋友圈賣假口罩，涉事企業擬３倍賠付

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》北京京海康佰馨醫藥董事長等人因涉嫌購買

５８萬餘隻假冒的３Ｍ牌口罩以謀取不法利益，日前被北京警方調查，２２位涉案人員已被公安

機關抓獲。

康佰馨就上述事件２月２８日發布聲明，稱已成立了事件調查和處理小組，全力配合相關部

門的調查，同時啟動了對消費者的賠償事宜。康佰馨聲明顯示，凡是１月２３日至２６日，在涉

案管理人員的微信心朋友圈等個人渠道，購買「３Ｍ９００１型號」口罩的消費者，康佰馨按照

所購商品價值３倍給予賠償。

