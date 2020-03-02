【抗疫維穩】中證監全面鬆綁再融資新規，明確併購重組配套融資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》再融資新規全面鬆綁，中證監發布實施《關

於修改《上市公司證券發行管理辦法》的決定》、《關於修改《創業板上市公司證券發行管理暫

行辦法》的決定》和《關於修改《上市公司非公開發行股票實施細則》的決定》，對上市公司再

融資制度的部分條款作出調整。此次修訂後的再融資新規顯著放寬對主板（中小板）、創業板上

市公司定向增發股票的監管要求，從再融資供需兩端全方位鬆綁。

《決定》明確對現有上市公司併購重組項目配套融資部分的政策安排。中證監允許上市公司

履行內部決策程序後，對配套融資部分做適當調整。

對於已取得行政許可批文，但配套融資尚未實施的併購重組項目，中證監明確了三類要求：

一是上市公司在重新履行董事會、股東大會程序後，可以調整配套融資部分的發行股份價格、發

行對象數量、股份鎖定期、發行股份規模等內容。二是若中證監批文已經明確了配套融資總金額

上限，上市公司不得調增配套融資總金額。三是對併購重組行政許可批文有效期暫緩計算，變更

配套融資方案後也無需更換行政許可批文。

對於已發布重組預案，但尚未取得批文的併購重組項目，中證監也明確了三類要求：一是擬

調整配套融資方案中募集資金總額、發行股份價格、發行對象數量、股份鎖定期、發行股份規模

等內容的，需重新召開董事會後，提請股東大會審議，同時無需對發行股份購買資產部分的定價

基準日重新確定。二是擬將配套融資方案中定價基準日確定方式，變更為選擇董事會決議公告日

、股東大會決議公告日或者發行期首日之一的，發行對象需符合規定條件，且於董事會決議前全

部確定，並需重新履行董事會、股東大會審議程序，發行股份購買資產部分的定價基準日也需重

新確定。三是擬新增配套融資的，需要重新履行董事會、股東大會程序，發行股份購買資產部分

的定價基準日也需重新確定。

現有上市公司併購重組配套融資涉及定向可轉債的，可參照上述標準執行。

中證監稱，下一步，將繼續做好併購重組項目的溝通和服務工作，一方面抓好疫情防控，一

方面加快審核進度、提高審核效率，做到受理不停、審核不停，支持上市公司健康發展。

