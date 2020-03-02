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即市新聞

02/03/2020 09:01

【抗疫維穩】中小微企業貸款可安排臨時性延期還本付息

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》為進一步紓解中小微企業困難，推動企業有
序復工復產，銀保監、人行、發改委、工信部和財政部五部委１日聯合發布《關於對中小微企業
貸款實施臨時性延期還本付息的通知》，對受疫情影響的中小微企業到期貸款提供臨時性延期還
本付息安排。
　　銀保監稱，２０２０年１月２５日至６月３０日期間，如果中小微企業受疫情影響不能按時
還本付息，可以向銀行提出延期申請。銀行可根據企業受疫情影響和經營狀況，給予企業一定期
限的延期還本付息安排，最長可以延長至２０２０年６月３０日，免收罰息。對於需要延期支付
的貸款利息，其具體償還計劃，由銀行業金融機構與企業雙方自主協商、合理確定。
　
＊對湖北地區有特殊安排，不因疫情下調貸款風險分類＊
　
　　《通知》對湖北地區有特殊安排。一是擴大政策覆蓋範圍。湖北地區各類企業（包括大型企
業）都可以享受貸款臨時性延期還本付息政策。二是給予專項支持。銀行業金融機構應為湖北地
區配備專項信貸規模，實施內部資金轉移定價優惠，力爭２０２０年普惠型小微企業綜合融資成
本較上年平均水平降低１個百分點以上。
　　政策操作流程要遵循市場化、法治化原則，不搞行政命令，不搞一刀切。監管政策方面，對
於１月２５日至６月３０日期間實施臨時性延期還本付息的貸款，銀行業金融機構應堅持實質性
風險判斷，不因疫情因素下調貸款風險分類，不影響企業徵信記錄。企業復工復產後，經過一段
時間的正常經營，如果這些企業仍不能按時正常還本付息，貸款該認定為不良的就要認定為不良

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