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即市新聞

02/03/2020 09:06

【抗疫維穩】中央指導組警告新冠肺炎疫情仍有機會「捲土重來」

　　《經濟通通訊社２日專訊》中央指導組成員、國家衛生健康委主任馬曉偉表示，當前新型冠
狀病毒肺炎疫情防控成效來之不易，形勢嚴峻複雜，隨著復工復產復學、返程人員流動，疫情存
在反彈風險，一些地方已經出現聚集性病例，警告絕不能有僥倖心理、鬆勁心態。
　　馬曉偉等人２月２８日出席國新辦在湖北武漢舉行的新聞發布會，他表示，在復工復產復學
過程當中，如果出現因為防控措施不到位而引發疫情反彈的情況，會嚴肅處理；同時繼續實施嚴
格的離漢、離鄂通導管控，遏制疫情擴散輸出。
　　下一步，中央指導組將繼續抓住城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵。在疫情防控方面，要指
導各地依法依規提出動態調整應急響應級別的建議，明確低風險、中風險、高風險疫情縣的防控
措施。
　　同場的中央指導組成員、國家衛生健康委副主任于學軍亦強調，現在還不能盲目樂觀，疫情
還依然嚴峻複雜，還有「捲土重來」的風險。他稱，各地陸續下調應急響應級別，意味著逐步取
消相關限制，復工復產復學意味著大量人口要跨區流動，人員聚集性傳播風險會加大，像廣東、
江蘇、浙江等這些勞務輸入大省的疾病輸入性風險會加大。
　　于學軍指出，為了確保復工復產復學過程中不出現疫情反彈，衛健委將組織督導組，對各省
（區、市）預案制定的情況、醫療救治力量準備情況、有關保障供應的儲備情況進行督導。（ａ
ｃ）

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