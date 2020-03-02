【新冠肺炎】深圳出現首宗境外輸入病例，患者經香港機場入境

《經濟通通訊社２日專訊》深圳市衛健委周日（１日）報告首宗境外輸入新形冠狀病毒肺炎

確診病例。

患者為一名３５歲的男子，在英國布里斯托工作。２月２７日乘坐ＣＸ２５０航班，由倫敦

飛往香港。２月２８日１３：２７抵達香港國際機場，１５：３０在香港機場海天碼頭乘坐渡輪

（船次３Ａ１０９）到蛇口碼頭，１６：３２在碼頭入境時，患者體溫正常，１６：４５從蛇口

碼頭乘出租車回福田區家中。患者全程佩戴口罩。

到２月２９日上午，患者開始出現咳嗽、發熱症狀。其後由家屬駕車送往中山大學附屬第八

醫院發熱門診就診。當晚初步對新形冠狀病毒呈陽性反應，並由中大八院轉至深圳市第三人民醫

院隔離治療。

深圳市福田區疾控中心接到中大八院報告後，立即開展流行病學調查、密切接觸者採樣、終

末消殺等工作，目前共確定密切接觸者９３人。據初步瞭解，患者無湖北旅行史，在英國工作地

點有兩名同事出現咳嗽發熱症狀。廣東省衛健委已於３月１日凌晨將相關情況通報香港衛生署。



＊廣東省新增確診病例１例，為深圳報告的境外輸入病例＊



廣東衛健委公布，截至３月１日，全省累計報告新冠肺炎確診病例１３５０例，累計出院

１０３４例，累計死亡７例。３月１日當天全省新增確診病例１例，為上述深圳報告的境外輸入

病例。新增出院２５例。目前無疑似病例。有８７４名密切接觸者正在接受醫學觀察。（ａｃ）

