【新冠肺炎】內地酒店超九成恢復營業，廣州、深圳回復１月初水平

《經濟通通訊社２日專訊》據《中新網》從多家旅遊平台獲悉，國內酒店超過九成恢復營業

，以酒店為首的旅遊業開始復蘇。

去哪兒網數據顯示，廣州、深圳營業酒店數量恢復到１月初水平，上海、成都等熱門城市恢

復營業的酒店也超過９５％。

在過去的一周，酒店預訂量較前一周上漲３４％，酒店入住人數相較前一周增長８３％，重

慶、成都、杭州超一線城市增長幅度超過３５％；上海、廣州、成都、深圳、北京成為入住人數

最多的城市，西安成為增長最快的城市。（ｊｔ）

