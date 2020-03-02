《經濟通通訊社２日專訊》據《中新網》從多家旅遊平台獲悉，國內酒店超過九成恢復營業
，以酒店為首的旅遊業開始復蘇。
去哪兒網數據顯示，廣州、深圳營業酒店數量恢復到１月初水平，上海、成都等熱門城市恢
復營業的酒店也超過９５％。
在過去的一周，酒店預訂量較前一周上漲３４％，酒店入住人數相較前一周增長８３％，重
慶、成都、杭州超一線城市增長幅度超過３５％；上海、廣州、成都、深圳、北京成為入住人數
最多的城市，西安成為增長最快的城市。（ｊｔ）
02/03/2020 13:39
【新冠肺炎】內地酒店超九成恢復營業，廣州、深圳回復１月初水平
《經濟通通訊社２日專訊》據《中新網》從多家旅遊平台獲悉，國內酒店超過九成恢復營業
，以酒店為首的旅遊業開始復蘇。
去哪兒網數據顯示，廣州、深圳營業酒店數量恢復到１月初水平，上海、成都等熱門城市恢
復營業的酒店也超過９５％。
在過去的一周，酒店預訂量較前一周上漲３４％，酒店入住人數相較前一周增長８３％，重
慶、成都、杭州超一線城市增長幅度超過３５％；上海、廣州、成都、深圳、北京成為入住人數
最多的城市，西安成為增長最快的城市。（ｊｔ）
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