【數據解讀】交行：疫情衝擊超預期，一季度經濟或現負增長

《經濟通通訊社２日專訊》中國２月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）劇降至

３５﹒７％，比上月下降１４﹒３個百分點，遠低於預期的４６％，並創有紀錄數據以來的新低

。交通銀行金融研究中心發表點評報告稱，從二月份ＰＭＩ的數據來看，疫情對經濟的衝擊已經

超過２００８年的全球金融危機：製造業、非製造業及綜合ＰＭＩ都創歷史最低值，特別是非

製造業ＰＭＩ低於３０％，而２００８年金融危機時期該指數都沒有跌破過５０％。

報告指出，隨著疫情在國內逐漸得到控制，復工復產和疫後重建逐漸推進，預計３月份之後

ＰＭＩ有望明顯回升。但考慮到很多產業並不能完全恢復，預計３月份ＰＭＩ很可能繼續低於榮

枯線水平。基於此判斷，一季度經濟增速可能出現負增長。



＊宏觀政策必須更加積極有為＊



交通銀行認為，非常時期必須用非常之策，宏觀政策必須更加積極有為。一是要把前兩個月

因為疫情停工停產失去的需求更快的搶回來；二是不能讓疫情這樣的短期衝擊長期化。應對疫情

衝擊財政政策應該挑大梁。在繼續減稅降費同時，要大力擴大財政支出來提升總需求。

全年預算赤字可以適當突破３％，專項債的發行規模也可繼續適度擴大，重點是加大對５Ｇ

等新技術基礎設施建設以及公共醫療衛生體系建設等新基建領域的投資。貨幣政策方面，仍需要

繼續降準降息，疏通貨幣政策傳導渠道，確保資金流入實體經濟，繼續引導實體經濟融資成本下

行。（ｗｌ）

