【聚焦數據】中國２月財新製造業ＰＭＩ跌至４０﹒３創最低紀錄

《經濟通通訊社２日專訊》中國２月財新ＰＭＩ錄得４０﹒３，較上月大幅下滑１０﹒８個

百分點，創２００４年４月調查開啟以來的最低紀錄，低於２００８年１１月全球金融危機爆發

時的４０﹒９，亦低於市場預期的４６。這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致。生產指數、

新訂單指數和就業指數均創下２００４年４月調查開啟以來最低，企業家信心逆勢創五年新高。

其中，新訂單指數降至有記錄以來最低，也是去年７月以來首次落至收縮區間。廠商普遍表

示，這與新冠肺炎疫情導致工廠停工有關。與此同時，受運輸限制和訂單被取消影響，２月新出

口訂單指數也大幅下降。

眾多廠商停工或開工不足，導致產量急劇下跌，產出指數降至有記錄以來最低。分類數據顯

示，僅有少數醫療器械相關產品產出有所增加。人員流動受到限制，導致廠商普遍面臨用工短缺

問題。２月中國制造業就業指數錄得有記錄以來最低。廠商產能壓力加劇，積壓業務量也大幅上

升。



＊業界對未來１２個月生產樂觀程度升至五年高點＊



由於交通運輸受限、廠商推遲復工，製造業供應鏈受到嚴重影響，供應商配送時間指數降至

有記錄以來最低。受原材料供應困難影響，採購庫存大幅下滑，原材料庫存指數錄得去年２月以

來最低。廠商只能動用原有存貨，導致產成品庫存連續第二個月出現下降，但降幅小於上月。

２月原材料購進價格指數在擴張區間小幅下降，成本漲價壓力較低。廠商表示，成本上升和

運輸費用、原材料漲價有關。為了促進銷售，製造業產品出廠價格三個月來首次出現下降。

主要受疫情防控解除後產量將反彈的預期提振，中國製造業界普遍對未來１２個月生產抱有

信心，樂觀度升至五年高點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，新型肺炎疫情席捲全國，導致經濟

運行大面積中斷，是２月財新中國製造業ＰＭＩ下滑的根源。供需兩弱，供應鏈停滯，前期訂單

大量積壓，但企業家信心更足。在更加積極的財政和貨幣政策護航下，隨著疫情逐漸得到控制，

企業復工加速，經濟具備顯著反彈的條件。（ｗｌ）

