【上海特寫】疫情衝擊消費，實體零售業分化發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》繼在家樂福、麥德龍之後，英國零售巨頭樂

購（Ｔｅｓｃｏ）近日又宣布將中國合資公司２０％的股權賣給華潤集團，交易價格為２﹒７５

億英鎊（約２５億元人民幣），正式退出中國市場，交易完成後，樂購旗下的中國門家店統一改

為「華潤萬家」。而就在差不多時間，美國零售巨頭開市客（Ｃｏｓｔｃｏ）已在上海豪擲以８

﹒９８億元人民幣買下地塊，籌備開設中國第二家賣場，繼續加碼中國投資。

在此次疫情期間，大型超市成為很多家庭獲取生活物資的主要方式之一。雖然近年來電商發

展迅速，令居民生活漸漸遠離大型超市，但農曆新年期間，不少快遞放假，加上疫情又導致城市

「封閉式」管理，令超市的優勢再度顯現。一些超市還適時推出「不接觸收貨」服務，幫附近居

民把商品送到小區門口。

諮詢公司羅蘭貝格近日發布報告指，今年的疫情對大型超市影響較小，行業整體在電商衝擊

的下滑的趨勢中有望企穩。中期來看，疫情後大型超市業務會逐步回復正常，但仍將繼續承受電

商、社區生鮮的分流。如何能更有緊密地連繫客戶，是大型超市所面臨的問題。所以長期來看，

大型超市轉型需求迫切，需要盡快把把線上做起來。



＊羅蘭貝格任國強：有特色的超市才可獲青睞＊



既然大型超市整體仍然受到電商的分流，那麼外資超市如何在國內遇到如此分化的情形呢？

羅蘭貝格高級合夥人任國強在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，其實像樂購這樣的外資超市在

中國水土不服並不是因為疫情的關係，而源於一些長久以來的問題。一是這些品牌當初進入中國

時沒有做好中長期規劃。比如過去選址較偏市中心，而近兩年租金上漲過快令其難以負擔；二是

在電商的壓力下，國內大型超市的市場競爭本就十分激烈，國內連鎖大型超市因為更懂本地消費

者而更具有競爭力。

他指出，去年踏入中國的德國超市ＡＬＤＩ（奧樂齊）和Ｃｏｓｔｃｏ（開市客）在上海都

大受歡迎，主要是因為它們與普通超市的經營模式不同，更有自己的特色。例如Ｃｏｓｔｃｏ雖

然品類較少，但可以以超低價格鼓勵客戶大批量購買；而ＡＬＤＩ售賣的大多數是自有商品，超

市可以直接與供應商簽約拿貨。正是這些特色令它們在中國市場獲得青睞。

２月２２日，當上海新冠肺炎疫情出現向好的趨勢後，人們發現，上海Ｃｏｓｔｃｏ超市又

出現了排隊的現象，買盒羊角麵包就要排隊２小時，令Ｃｏｓｔｃｏ不得不實行限流措施，實時

限流１０００人。任國強說：「中國不缺大而全的超市，而是缺少有特色的東西。所以說，在中

國這個欣欣向榮的市場，必須拿出真的好的東西，找到差異化的地方，令消費者有購買的的理由

，短時期內生意就會有很大的增長。」



＊奢侈品、商場短期承壓，長遠仍有發展＊



比起大型超市，奢侈品零售店及購物中心就沒有那麼好運了。投資管理公司伯恩斯坦

（Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ）最新發布的報告認為，新冠病毒疫情可能會讓奢侈品行業損失高達

４３０億美元的銷售額。報告調查２８名奢侈行業高管，４３％的受訪高管表示，他們預計未來

三到六個月的行業銷售額將受到影響，然後才會趨於平穩。

報告中提到的數據顯示，去年中國消費者預計佔全球奢侈品市場總支出的３５％左右，約佔

全球奢侈品銷售增長的９０％。但目前中國和其他國家實施的旅行禁令，令部分消費者無法到海

外去購買奢侈品，這一點尤為重要，因為許多中國消費者都在國外購買奢侈品。

而購物中心則面臨自身的業務壓力和商戶經營風險的雙重問題。一方面部分商場開始推行線

上購物減少損失，如天虹百貨在疫情期間推廣自家小程序，號召顧客線上購買；同時，大量購物

中心也發起了免租和減租以降低租戶經營壓力。



＊刺激消費政策左右實體零售業表現＊



羅蘭貝格在報告中指出，購物中心有望在疫情結束後一段時間獲得補償性增長，但全年業務

仍存在不確定性。長期來看，整體向好的趨勢不變。任國強解釋，由於復工推遲，短期內購物中

心和奢侈品行業將面臨一定的壓力，但國人購買奢侈品的意願仍然存在。比如說，很多人本來農

曆新年期間就有購買計劃，但由於疫情不能去店內試穿、試用就一直沒有買，所以等環境復甦後

，這批消費者仍然會去買。另外，從長遠來看，隨著生活水平的提升，購買奢侈品人群越來越廣

泛。當然，疫情之下，消費者通過旅遊購買奢侈品的現象會減少，但其中一部分購買會轉移至國

內，所以他認為從長遠來看，奢侈品行業在國內仍然是向好的趨勢。

好消息是，到上周末，上海的零售行業已經幾乎全面復工。上海市商務委副主任劉敏周六（

２９日）在上海疫情防控新聞發布會上表示，截至目前，上海零售行業中的超市賣場累計開業接

近１００％；購物中心和百貨企業９５％左右已正常營業；便利店企業開業９１﹒４％。電商行

業的主要企業已全部復工。主副食品行業中的農產品批發市場已全部恢復經營，菜市場開業率９

７﹒８％。此外，餐飲、家政、美髮美容行業協會明確，滿足防疫條件的餐飲企業可以恢復堂吃

，全力推動行業復工復產，滿足群眾日常生活需求。

「復工以後的短期內實體零售業的表現，還要看政府會不會出台刺激消費的政策、刺激的方

式和力度。但從長期的、主流的趨勢來看，仍然對中國的消費市場充滿信心，」任國強說。

