【新冠肺炎】贈日本１００萬隻口罩，馬雲：青山一道，同擔風雨

《經濟通通訊社２日專訊》阿里巴巴創始人馬雲於個人微博表示，以阿里巴巴公益基金會、

馬雲公益基金會的名義，向日本捐贈１００萬隻口罩。馬雲稱，過去一個月，從海外籌集防護物

資到中國時，我們得到了很多國家、很多朋友的無私幫助。現在局面在發生變化，曾全力幫助過

我們的朋友碰上了同樣的困難，日本的疫情現在也很嚴峻，希望１００萬個口罩分送到日本最需

要的地方。根據馬雲個人微博上載的照片，該批物資外包裝上貼有詩詞「青山一道，同擔風雨」

，表達風雨同舟之意。（ｗｌ）

