【新冠肺炎】外交部：根據疫情調整外國來華人員入境後防控措施

《經濟通通訊社２日專訊》中國外交部發言人趙立堅今日表示，在當前形勢下，中國各地根

據當地的疫情防控需要，對來自於疫情嚴重國家和地區人員入境後採取有關檢驗檢疫和防控舉措

，如測量體溫，實施居家或集中觀察等。這些做法符合中國的法律法規，既是疫情防控工作需要

，也可以有效阻止疫情跨國傳播。根據疫情發展情況，中國地方政府還將及時動態調整對外國來

華人員入境後的防控措施。

外交部指出，新冠肺炎疫情是全人類面對的共同挑戰，需要國際社會通力合作，攜手應對。

中方將繼續秉持人類命運共同體理念，積極開展抗疫國際和地區合作，深入參與國際公共衛生治

理。將繼續同世界衛生組織緊密合作，同相關國家保持密切溝通，分享防疫經驗，協調防控措施

，共同維護地區和世界公共衛生安全。



＊中國紅十字會專家團隊已抵達伊朗＊



目前伊朗、意大利新增確診及死亡病例大幅度增加，中國外交部回應指，中方對當前伊朗人

民和意大利人民遭遇的困難感同身受，謹向他們表示誠摯的慰問。中方願根據伊方和意方需要，

在疫情防控、醫療救治等方面提供力所能及的幫助。據了解，目前中方已向伊方緊急捐贈了一批

核酸檢測試劑盒及醫療設備。中國紅十字會志願專家團隊一行５人已於２月２９日抵達伊朗首都

德黑蘭。（ｗｌ）

