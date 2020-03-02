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即市新聞

02/03/2020 12:45

【ＦＯＣＵＳ】中日韓ＰＭＩ齊挫，疫情衝擊或進第二階段

　　【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎全球奪命逾３０００例之際，工廠停工夾雜供應鏈停擺，中國２月
官方製造業ＰＭＩ直線跳水１４﹒３個百分點至３５﹒７的歷史新低；同命相憐的還有日本、南
韓、台灣，２月ＰＭＩ分別錄４７﹒８、４８﹒７、４９﹒９。
　　佔世界逾四成工業生產的中日韓台齊陷製造業收縮，加劇全球衰退憂慮，押注減息風再勁吹
，其中最激進的高盛，料聯儲６月底前大手減息７５點子。然而，ＣＯＶＩＤ－１９病毒至今未
有有效藥物遑論疫苗，減息顯然無法如魔術手般令工人大批返崗、產能即時恢復；換言之，冀此
打救供給端恐隨時捉錯用神。

＊利率期貨押注聯儲本月百分百減５０點子＊

　　國家統計局周末揭盅的２月製造業ＰＭＩ，慘跌穿２００８年１１月「海嘯底」
３８﹒８，低見３５﹒７歷史新低。儘管官方僅公布大中型企業復工率（７８﹒９％），惟從Ｎ
ＡＳＡ的污染監測衛星圖像所見，內地２月１０日至２５日空氣中的二氧化氮（通常反映汽車、
發電、工廠的活動）水平仍較１月１日至２０日顯著偏低，或反映相當部分企業仍未能實質復工

　　除了內地，日本ＰＭＩ亦跌至２０１６年５月以來最低的４７﹒８；南韓則跌至
４８﹒７；早前連續四個月擴張的台灣製造業，也未能倖免跌至收縮水平，報４９﹒９。
　　中、日、韓佔全球工業生產產出逾四成，其製造業齊陷不景，勢加劇全球經濟衰退憂慮；加
上上周美股領銜的的史詩級暴跌，早已被市場綁架的聯儲已出口術暗示減息。截至今早，利率期
貨押注本月減息５０點子的概率已升至百分百；預期聯儲６月底前累計減息７５點子的高盛並指
，澳洲、加拿大、英國、紐西蘭、印度、南韓、瑞士以及歐洲央行都將無一例外大降息口。

＊減息難救供給端，資金鏈中斷恐致破產潮＊

　　不過，面對高傳染性的ＣＯＶＩＤ－１９病毒，至今未有有效治療藥物，醫學界更指半年內
成功研發疫苗的可能性為零，減息顯然難擔抗疫救星，既不能將工人大批送返崗位，又無法魔術
手般即時變出關鍵零部件。
　　周一早市，中港股市齊現基建股、地產佬強力拉升，中建材（０３３２３）、海螺水泥
（００９１４）更分別創５２周、上市新高。惟市場應警惕，眼下經濟急劇減速的癥結主要在供
給端，而並非需求端；若捉錯用神下猛藥大舉刺激基建、地產，恐隨時推高通脹，並導致槓桿率
及金融風險上升。
　　若以武漢１月２３日「封城」作為新冠肺炎爆發的起始點計，持續已逾一個半月的疫情衝擊
繼令全球供應鏈中斷、經濟活動驟降之後，或將進入第二階段的資金鏈中斷，有「清盤王」之稱
的德勤中國副主席黎嘉恩就預期，８月將是破產、清盤高峰期。
　　無獨有偶，此前一路高歌猛進的黃金周末一度急跌４％（部分因兌現流動性回補頭寸）的近
七年最大單日跌幅，或正正印證黃金「悲觀時買，絕望時賣」的避險屬性。

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