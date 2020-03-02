【ＦＯＣＵＳ】中日韓ＰＭＩ齊挫，疫情衝擊或進第二階段

【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎全球奪命逾３０００例之際，工廠停工夾雜供應鏈停擺，中國２月

官方製造業ＰＭＩ直線跳水１４﹒３個百分點至３５﹒７的歷史新低；同命相憐的還有日本、南

韓、台灣，２月ＰＭＩ分別錄４７﹒８、４８﹒７、４９﹒９。

佔世界逾四成工業生產的中日韓台齊陷製造業收縮，加劇全球衰退憂慮，押注減息風再勁吹

，其中最激進的高盛，料聯儲６月底前大手減息７５點子。然而，ＣＯＶＩＤ－１９病毒至今未

有有效藥物遑論疫苗，減息顯然無法如魔術手般令工人大批返崗、產能即時恢復；換言之，冀此

打救供給端恐隨時捉錯用神。



＊利率期貨押注聯儲本月百分百減５０點子＊



國家統計局周末揭盅的２月製造業ＰＭＩ，慘跌穿２００８年１１月「海嘯底」

３８﹒８，低見３５﹒７歷史新低。儘管官方僅公布大中型企業復工率（７８﹒９％），惟從Ｎ

ＡＳＡ的污染監測衛星圖像所見，內地２月１０日至２５日空氣中的二氧化氮（通常反映汽車、

發電、工廠的活動）水平仍較１月１日至２０日顯著偏低，或反映相當部分企業仍未能實質復工

。

除了內地，日本ＰＭＩ亦跌至２０１６年５月以來最低的４７﹒８；南韓則跌至

４８﹒７；早前連續四個月擴張的台灣製造業，也未能倖免跌至收縮水平，報４９﹒９。

中、日、韓佔全球工業生產產出逾四成，其製造業齊陷不景，勢加劇全球經濟衰退憂慮；加

上上周美股領銜的的史詩級暴跌，早已被市場綁架的聯儲已出口術暗示減息。截至今早，利率期

貨押注本月減息５０點子的概率已升至百分百；預期聯儲６月底前累計減息７５點子的高盛並指

，澳洲、加拿大、英國、紐西蘭、印度、南韓、瑞士以及歐洲央行都將無一例外大降息口。



＊減息難救供給端，資金鏈中斷恐致破產潮＊



不過，面對高傳染性的ＣＯＶＩＤ－１９病毒，至今未有有效治療藥物，醫學界更指半年內

成功研發疫苗的可能性為零，減息顯然難擔抗疫救星，既不能將工人大批送返崗位，又無法魔術

手般即時變出關鍵零部件。

周一早市，中港股市齊現基建股、地產佬強力拉升，中建材（０３３２３）、海螺水泥

（００９１４）更分別創５２周、上市新高。惟市場應警惕，眼下經濟急劇減速的癥結主要在供

給端，而並非需求端；若捉錯用神下猛藥大舉刺激基建、地產，恐隨時推高通脹，並導致槓桿率

及金融風險上升。

若以武漢１月２３日「封城」作為新冠肺炎爆發的起始點計，持續已逾一個半月的疫情衝擊

繼令全球供應鏈中斷、經濟活動驟降之後，或將進入第二階段的資金鏈中斷，有「清盤王」之稱

的德勤中國副主席黎嘉恩就預期，８月將是破產、清盤高峰期。

無獨有偶，此前一路高歌猛進的黃金周末一度急跌４％（部分因兌現流動性回補頭寸）的近

七年最大單日跌幅，或正正印證黃金「悲觀時買，絕望時賣」的避險屬性。

