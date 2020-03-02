《融天納地－溫天納》內地通脹將短暫受刺激急升

《融天納地》上周五（２８日）筆者接受ＣＮＢＣ訪問，討論通脹的走勢。疫情對內地通脹

存在影響，綜觀歷史數據，疫情往往在短期內壓抑ＰＰＩ同比增長，但卻提升整體ＣＰＩ同比增

長，特別是對食品分項產生刺激作用。疫情對一地知通脹的影響主要是透過四個途徑：

一、疫情導致的運輸受阻，短線拉升蔬果、肉類等食品價格，節後肉價、菜價不降反升，正

由此原因導致。

二、疫情短線內影響旅游娛樂、租金等服務價格，全面停擺的影響屬多方面。

三、疫情導致醫療保健品需求和價格大幅上升。

四、因復工後延，市場對工業品和大宗品的需求下降，短線抑制ＰＰＩ，而其後出現的趕工

又將提振ＰＰＩ，進而影響ＣＰＩ中的非食品消費品價格增長出現先跌後升。

展望本月，隨著疫情得到控制，交通逐漸恢復，鮮菜、肉類等食品價格估計有機會在本月下

滑。此外，去年初存在的豬肉低基數效應消散，食品ＣＰＩ同比增長或將放緩，而醫療價格未來

數月亦將放緩，整體ＣＰＩ同比將徐徐回落放緩。在樂觀假設情形下，疫情在第一季度基本在全

國得到控制，全年總體ＰＰＩ同比增長將先跌後升，ＣＰＩ同比增長高位或在２月，之後有序緩

慢回落。不過，若疫情在第二季度重新出現，對全年整體ＰＰＩ同比增長將帶來更大的壓力，重

新回到負數區間，而ＣＰＩ同比增長則會進一步上升。

受疫情影響，節後肉菜等食品價格不跌反升，１月ＣＰＩ同比大幅反彈至５﹒４％，高於預

期，而節後鋼價、油價則不升反跌，１月ＰＰＩ同比僅小幅轉正至０﹒１％，低於春節前市場預

期值。疫情對通脹到底有何影響，影響時間可能會有多長，今年通脹走勢如何？主要視乎疫情在

環球擴散的速度。無論如何，通脹短期攀升難以避免。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

