《匯市一周－徐惠芳》受新冠肺炎疫情影響，環球避險情緒急升

《匯市一周》展望本周，多間央行議息及多項經濟數據公布需要留意，包括周一（２日）英

國與歐盟將展開新一輪貿易談判，美國２月ＩＳＭ製造業指數及ＩＳＭ就業指數，周二（３日）

澳洲央行議息會議，歐元區２月消費者物價指數年率初值，周三（４日）澳洲第四季度ＧＤＰ年

率，加拿大央行議息會議，周五（６日）美國２月失業率及非農就業人數變化。



美國上周公布２月咨商會消費者信心指數為１３０﹒７，前值。第四季度ＧＤＰ年化季率修

正值為２﹒１％，與前值及預期持平。１月耐用品訂單月率初值為－０﹒２％，好於市場

－１﹒５％，前值２﹒４％。從１月數據中，美國經濟表現依然強勁。上周美國新冠肺炎的案例

上升至２２宗，市場憂慮疫情引發環球經濟衰退。國際貨幣基金組織下調全球經濟增長預測，由

３﹒２％降至２﹒８％。加上美股市場最近急跌的影響，市場預期聯儲局今可能減息３次。



３月３日「超級星期二」將有１４個州及一個美國屬地舉行初選並決定３分１的代表人票數

，重點關注桑德斯能否繼續保持黨內領先地位。上周外匯市場波幅擴大，各國貨幣走勢出現單邊

走勢。美匯指數上周見頂回落，最低跌至９７﹒７６，上方阻力９８﹒５４、９８﹒８１，下方

支持９７﹒６６、９７﹒３５。



歐洲央行行長拉加德表示，現時未能確定新冠病毒疫情對經濟的影響損害，現時疫情未對歐

洲造成持久的衝擊。據路透社消息，歐洲央行三位高層決策者則愈來愈擔心新冠病毒的威脅，但

暫時未有跡象顯示央行會在短期內減息。



＊歐央高層擔心疫情威脅＊



歐洲數據公布，歐元區２月失業率（季調後）為５％，德國２月消費者物價指數年率初值為

１﹒７％，兩項數據均與前期及預期持平。受惠於美匯指數轉弱，歐元兌美元作出反彈，曾最高

升至１００天線１﹒１０７０，技術上，歐元能守穩１﹒１０００以上的話，趨勢轉強，上方阻

力１﹒１１１０、１﹒１１５０，下方支持１﹒０９８０、１﹒０９１０。



澳洲央行將於３月３日議息，市場預期澳洲央行將會減息，以減低疫情帶來的影響。澳洲公

布２月ＴＤ通脹年率為１﹒６％，前值１﹒８％。受避險情緒急漲影響，澳元持續走弱，上周五

（２月２８日）最低見０﹒６４３５，然後反彈０﹒６５２０水平。澳元需重回１０天線

０﹒６６２０以上才能確認見底，趨勢偏弱，上方阻力０﹒６５９０，下方支持０﹒６４５０。



加拿大公布，１２月ＧＤＰ年率為１﹒９％，好於預期１﹒６％，前值１﹒５％。受石油價

格下滑影響，加元走弱。美元兌加元上周五最高升至１﹒３４６０，其後回落至１﹒３４００，

趨勢往上，上方阻力１﹒３５００，下方支持１﹒３３１０。



日本１月失業率為２﹒４％，遜於前值及預期２﹒２％。第四季度企業資本支出年率

－３﹒５％，前值７﹒１％。因避險情緒影響，日圓急升，美元兌日圓急跌至最低１０７﹒３０

水平，創四個月以來新低。日圓重回早前波幅區間，趨勢轉弱，上方阻力１０８﹒８０、

１０９﹒５０，下方支持１０６﹒８０、１０６﹒００。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

