《金石為開－黃威》市場風險仍高，金價回吐後料企穩

《金石為開》上周投資者對新冠肺炎疫情的擔憂觸發了美股的慘烈拋售，標普５００指數全

周重挫１１﹒５％。市場恐慌情緒高漲，資金急切尋求避險，一度推升金價至１６８９美元。但

獲利盤也隨之湧現，令黃金屢次衝高回落，周五（２月２８日）更是和美元美股一齊下挫。全周

金價累計下跌３﹒５％，幾乎抹去了此前一周全部升幅。



新冠肺炎疫情的炸彈終在環球金融市場爆炸，過去一周世界各地股市均遭到重挫。雖然尚未

明確顯示對美國經濟造成衝擊，但隨著疫情在韓國、伊朗及意大利等地加速蔓延，美股觸發了全

面拋售，標普５００指數全周累計跌幅高達１１﹒５％。歐洲及亞太市場也呈現迴圈下跌，全球

股市一周之內約蒸發了６萬億美元市值。恐慌指數一度衝高至４９﹒５，市場避險情緒高漲。政

府債券大受追捧，美國１０年期國債收益率一度觸及１﹒１％。



混亂的市況理應利好黃金表現，實際上，上周初金價也確實進一步上衝，但獲利盤也隨之於

高位湧現。其後金價曾兩度嘗試突破１６５０美元，不過都無功而返。短線黃金走勢之所以受到

限制，主要是由於多頭交易已太過擁擠。ＣＦＴＣ報告顯示，投機性淨多頭持倉在去年８月之後

便未發生顯著變化，反映美股節節攀升之際，資金也在利用黃金避險。近期無論黃金期貨還是

ＥＴＦ均呈現資金加速流入之勢，而這一輪金價的啟動時間明顯較股市更早，因此隨著股市連續

重挫，投資者則開始獲利了結，導致黃金遭遇明顯的上行阻力。



觀乎後市，市場的恐慌情緒可能暫時會有所緩解。不過疫情仍在中國之外的地區加速蔓延，

對零售、旅遊等行業的打擊顯而易見，同時對業鏈上游的負面影響也日益加深。一季度全球經濟

陷入衰退的概率正在加大，無疑對黃金的中期表現有支持。另外，上周五美聯儲主席鮑威爾口風

放軟，表示會酌情使用工具以支持經濟增長，即暗示美聯儲可能降息。這固然有安撫市場情緒的

考慮，但鑑於近兩月美國經濟數據本身就好壞參半，若２、３月數據弱化，美聯儲很可能付諸行

動。



金價目前已回到１月份震盪區間頂部附近，預計在１５９０美元附近企穩的機會頗高。本周

風險事件不少，除了疫情發展，周二（３日）民主黨初選結果將左右總統選舉的整體選情，亦值

得留意。數據方面，重點關注美國２月ＩＳＭ製造業指數及非農報告。

《六福金融分析師 黃威》

