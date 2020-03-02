《陶冬天下－陶冬》新冠病毒重創全球股市，超級周二預示美國選情

《陶冬天下》上星期，新型冠狀病毒像蘑菇雲一樣在風險資產市場的上空炸開，投資者經歷

了一場人間煉獄。ＣＯＶＩＤ－１９在全球範圍內迅速傳播，一個又一個國家發現感染個例，日

本、韓國、意大利疫情局勢失控。資金突然明白疫情正在對全球產業鏈構成巨大衝擊，全球經濟

衰退迫在眼前。全球股市一個星期跌掉了過去六個月的收益，恐慌指數ＶＩＸ一度升到４９（收

報４０）。上周美股單周跌幅是２００８年後未見的，歐洲更是２００１年後未見的。原油和大

宗商品價格繼續暴跌，布蘭特原油期貨跌破５０關口。有趣的是，美元和黃金一同下跌。由於資

產價格暴跌，基金面臨贖回壓力，被迫賣出黃金好倉以應付資金需要。上周初聯儲對疫情還明確

表示不準備降息，及至星期五收市前，聯儲匆匆忙忙發表聲明，表示會應對疫情作出「適當」反

應，債市解讀為３月中公開市場委員會會降息，利率期貨市場對美國３月降息的概率從兩個星期

前不到５％，飆升到超過９５％。政府債成為避險天堂受到追捧，美國十年期國債利率急跌到１

﹒１６％（曾經一度到１﹒１１％）。今年年初時候的市場一片樂觀情緒，已經被冠狀病毒打飛

了。



美國股市自從２月１７日創下新高後，市值一口氣跌掉了一成三。如此的跌幅，在過去四十

年中僅發生過四次：１９８７年黑色星期一、１９９８年長期資本破產、２００１年九一一恐怖

襲擊、２００８年雷曼危機。全球股市一個星期損失了６萬億美元市值，原因是：ｓｕｐｐｌｙ

ｃｈａｉｎ和ｄｅｍａｎｄ ｃｈａｉｎ。全世界的經濟早已連在了一起，一處生產停滯可能

帶來全球生產線的放緩甚至停產。中國、日本和韓國加在一起佔有世界四成的工業生產，疫情可

能導致全世界製造業掉鍊子。同時，疫情勢必製造人群厭惡，消費者盡量躲避人多的地方，而此

打擊零售業，遑論航空、電影等行業。筆者相信，全球衰退的可能性極高。聯儲對疫情的態度，

上周前倨後恭，他們對供應鏈危機的理解仍不深刻，但是市場的暴跌和特朗普的壓力開始發酵，

相信聯儲３月份會有寬鬆動作出台，在此之前也會出言安撫市場。中國、歐洲與日本也會有貨幣

政策出台，新一輪ＱＥ似乎已經躍上地平線了。這些政策能否幫到經濟尚待觀察，但是保護市場

信心應該是目前匆忙出招的主要原因。



英國與歐盟本周開始進行貿易談判，估計過程充滿荊棘。從目前看到的言論判斷，雙方之間

的差距頗大，彼此博弈意向明顯，年底達成共識的機會不高。英國聲稱會在年中做一次評估，如

果覺得年內達成協議的信心不足，就不打算延期，只尋求ＷＴＯ條款下的一般貿易待遇，應該說

這就是硬脫歐。筆者認為，英國在最後關頭會延長談判時間的，但是未來幾個月脫歐談判估計繼

續成為一個市場陰霾，並影響外資對英投資，影響英國經濟。



本周另一大事件，就是美國的超級星期二，民主黨在許多州舉行初選（包括加州和德州）。

溫和候選人拜登民望持續低迷，極左候選人伯尼 桑德斯愈戰愈勇。目前的民意調查顯示，桑德

斯可能是超級星期二的贏家。在過去五十年中的民主黨初選中，拿下超級星期二的最終幾乎全部

贏得總統候選人提名，１９８４年蒙代爾是唯一一個例外（但是當年有不止一個超級星期二）。

有民意調查說桑德斯最終以４７：４４擊敗特朗普入主白宮，不過筆者認為如果桑德斯出選，基

本上將總統寶座拱手讓給特朗普。桑德斯的政治立場、政策選項過於極端，他出選勢必進一步分

化民主黨選民，尤其是華爾街和矽谷兩大金主。



本周三大看點：１）疫情發展，２）超級星期二初選，３）聯儲言論。英國的脫歐談判和

ＯＰＥＣ會議也要留意。數據上，美國非農就業預計增加１５５Ｋ，應該沒有反映出新冠的影響

；反而中國和歐洲的ＰＭＩ更值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

