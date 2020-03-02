《缸邊隨筆－張嘉碩》跌市真兇

《缸邊隨筆》美股大跌，６日跌逾１０％，人人驚呼是「肺炎」入市，果真？如投資者真相

信這是「肺炎」市，便是又盲、又聾，或要輸多啲？



今次跌市真兇，並非「肺炎」，而是：美儲局的Ｒｅｐｏ操作。２０１９年９月，美市場拆

息一度因資金緊絀，而扯上１０厘，美儲局「神勇」向市場注入短期資金解困。



＊哪兒來便回到哪兒去＊



危機化解了，但Ｒｅｐｏ操作持續，便種下了這６日跌逾１０％的跌市，還會跌多少？如嚇

你，由哪兒來便回到哪兒去，即跌至２０１９年９月水平，你信嗎？



２０１９年９月，美金融市場水緊，是因為美投資機構做炒賣的孖展去到太盡，使到銀行間

的Ｒｅｓｅｒｖｅ Ｒａｔｉｏ去到很低，很低，低到會犯例，於是便只好在市場搶資，以過關

。國際結算銀行有分析指出這個危機的成因。



＊去年９月放水埋伏線＊



美儲局如真要解決這市場資金緊絀危機，應告誡一眾過度投機者，要收斂，不要孖展去太盡

，才是正本清源之道。但美儲局不去清源，而是續提供資金「美沙酮」。將Ｒｅｐｏ操作恆常化

，市場就食住上，更炒；一有燶味，市場資金一緊，又向美儲局拆入短期資金過關，結果是美股

自２０１９年９月一跌之後，就步步升，一再見出新高，特朗普謂這是他的政績，亦一再公開地

要求美儲局放水，投機者更有恃無恐，炒、炒、炒。一個以孖展來撐起的股市，能撐多久？有時

限的。



時限有兩個：



１﹒上帝要你滅亡，先要你瘋狂，這是講大勢；

２﹒閻王要你三更死，誰敢留人到五更，這是具體時刻。



由去年９月至今年初，美儲局透過Ｒｅｐｏ放水，使美股一升再升是先瘋狂，再滅亡的大勢

，筆者於１月１３日本欄題為：「Ｒｅｐｏ魔，市多磨」，美股爆破式滅亡，是必然事

，作為穩健投資者，是要在別人瘋狂時，自己千萬不要貪心，要逐步撤出，並留心閻王的三更時

刻。



美股的瘋狂，是因為美儲局Ｒｅｐｏ放水，美儲局不是不知後果是危殆的，所以就公布了會

在２月２０日起，逐步減少Ｒｅｐｏ放水力量；不單如此，並公布收水時間表，市場信不信真收

水？筆者無從知曉，只能發個警報，２月１０日本欄題為：「２月２０日市場肺炎日？」，如美

儲局真收水，而市場仍不知死，續狂炒的話，真的不難市場「肺炎」了。事實上，在２月２０日

，美股就跌了。



＊上月美股真的「肺炎」了＊



２月２０日的跌，還只是閻王的二更天，未到三更。三更是在２月２５日，該日是美國股市

的期權結算日，結算一完，就是大難臨頭，傻仔走得「摩」，所以在２６日、２７日，美股跌出

個歷來最大點數跌幅來。



為甚麼會出現最大點數跌幅？一言括之：「心機算盡，聰明反被聰明害。」



如果投資者是真金白銀，實錢買實股，股市有難也是跌不了多少；但怕的就是一些學了財技

的人，會仗著藝高人又大膽，就去搞這個對沖、那個對沖，這個孖展、那個孖展，用上期權

（Ｏｐｔｉｏｎ）。在太平盛世，市道平和時，用上期權就好像買保險一樣，可以保障一下子的

市場突變。例如有人揸了貨，就買些認沽，以對沖市場突然下跌所帶來的損失。但有些人就把期

權功能推到盡：１９９８年，有幾位曾得到諾貝爾經濟獎的期權大師，主管個長期資本對沖基金

，Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，可惜他們這對沖、那對沖，

沖到一嚿雲，結果就是沖到破產，並幾乎拖垮整個美國金融體系，其後的「高手」會以這個前車

為鑑，又改良對沖之法，以為又可以日日都中「金多寶」。唉！真這容易，人人都發達啦！



中國有句話「獵犬終須山上喪」，講的就是風險，就是風險會死的。這些美國期權客會怎樣

死，太技術化，我們不用理，只用看看美國一些金融機構發出的警告就可窺一二。



２月２４日，摩根士丹利指出，標普５００指數跌破３２３５，就會出現系統性沽盤

「Ｉｆ ｗｅ ｃｌｏｓｅ ｂｅｌｏｗ ３２３５，ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ

ｓｅｌｌｉｎｇ ｗｉｌｌ ｂｅｃｏｍｅ ’ｓｅｌｆ－ｆｕｌｆｉｌｌｉｎｇ’」。



２月２５日，再有跟進，系統性沽盤出現了「Ｈｅｒｅ ｃｏｍｅｓ ｔｈｅ

ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ ｓｅｌｌｉｎｇ ａｎｄ ｗａｔｃｈ ｔｈｅ Ｒｕｓｓｅｌｌ

２０００」。



結果？美股出現了世紀之跌。



怎收科？出得來行，遲早要還。



＊美國疫情不容樂觀＊



可惜這次「還」期碰上「新冠肺」，疫情可能在美國社會爆發，美副總統彭斯被委任去應付

疫情，他謂會用盡一切能力去防疫。筆者希望他成功，因為美國疫情失控，絕非世界之福，但展

望是不容樂觀，美國有報章作如此報道：



《邁阿密前鋒報》（Ｍｉａｍｉ Ｈｅｒａｌｄ）２４日報道，一位住在美國邁阿密的男性

１月自中國出差回來，出現類流感徵狀。通常情況下，他會選擇去藥房買藥，但為了自己及社區

健康著想，他選擇前往醫院接受武漢肺炎篩檢。



報道指出，醫院告訴這位男性，篩檢武漢肺炎須使用電腦斷層掃描，因此他改以接受流感篩

檢來排除，最後確認他只是流感。兩周後，保險公司寄來一張３２７０美元醫療帳單，醫院告訴

他，之後還會有其他帳單。



雖然在有醫療保險情況下，這位男性只須支付１４００美元，但他告訴記者：「若醫院作一

個簡單抽血檢查及鼻內採檢，就等著要收我們３２７０美元，他們（政府）要如何期待一般公民

能協助排除人傳人的可能風險？」



同日ＣＤＣ（美國疾病管制與預防中心）宣布疫情全美擴散會很快出現。



投資者怎辦好？如損失不太多，先跳車；如損失入骨，難了……！



這個疫情，如控制不好，是可以重蹈１９１８年西班牙大流感的歷史，要兩年後才可落幕。

筆者希望自己講錯。



美股上周五（２８日）成交，為近日平均成交的１４０％，反映要斬倉者，斬得多，這可以

是好事，弱者沽貨，強者接貨，有望在目前水平企穩一下；但仍未能大安旨意，強者接貨後，如

歐美日韓的疫情控制不來，零部件斷鏈危機便不能解除，即是無貨賣，公司盈利受創，股價要迎

盈利減少這一波的下跌，這個斷供鏈是不可小覷。Ｐ＆Ｇ表示，他們有１７多萬種貨或會斷供。

Ｐ＆Ｇ的產品，絕大部分就是日常家居衞生用品，到時股價將如何？



今時接貨的強者有幾強，待觀察。一句，小心！《資深投資者 張嘉碩》

