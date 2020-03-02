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02/03/2020 10:47

【修例風暴】８３１半周年衝突警方拘１１５人，包括男輔警

　　《經濟通通訊社２日專訊》昨日（２９日）是港鐵太子站「８３１」事件半周年，旺角及太
子一帶再爆發警民衝突，期間警方共拘捕７１男４４女，共１１５人，年齡介乎１５至５４歲，
其中一名２３歲男疑犯為任職中學教師的男輔警，駐守觀塘警署。警方表示，警隊非常重視人員
的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。
　　上述１１５人涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、縱火、襲警、阻礙
警務人員執行職務等。案件分別由旺角警區刑事調查隊及西九龍總區刑事部跟進。
（ｃｌ）（ｚｚ）

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