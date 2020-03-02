【修例風暴】鄧炳強：去年罪案增９％，須慎防本土恐怖主義

《經濟通通訊社２日專訊》警務處最新資料顯示，去年本港整體罪案數字達５９２２５宗，

按年增９﹒２％，整體破案率亦下跌了９﹒４百分點至３７﹒１％。警務處長鄧炳強表示，增幅

較多的罪案，分別是反修例事件相關的暴力違法案件，包括刑事毀壞、縱火、暴動、非法集結及

起底等，增幅逾５０００宗。他續指，另一類是因警力攤薄，令爆竊及行劫案件增加，一月局勢

相對平靜後，罪案數字已較去年１０月減少２４％。

他又指，近月多次檢獲爆炸品及步槍，亦有人在公眾地方放炸彈，要求政府接納訴求，形容

已非常接近本土恐怖主義。他呼籲社會譴責暴力行為，認為社會要慎防本土恐怖主義。



＊反修例投訴２１宗涉警員不當行為＊



另外，他指出，截至上星期警方收到１６３９宗有關反修例活動的投訴，其中５４１宗屬須

匯報個案，當中七成多個案已經聯絡到投訴人，並展開調查；１２５宗已經完成調查，並將建議

交予監警會；而其餘兩成幾案件，則未找到投訴人，或者投訴人未有回覆。

他續指，經主動調查後，目前發現有２１宗案件，涉及警員不當行為，包括有交通警去年於

葵芳駕電單車衝向人群，以及先後２次有警員在鏡頭前展示市民身份證。他指出，警方已訓斥相

關警員，要求他們糾正，其中４宗亦作出了正式紀律覆檢。（ｃｗ）

