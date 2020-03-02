【新冠肺炎】羅智光視察政府大樓：復工安排運作暢順

《經濟通通訊社２日專訊》本港各政策局和部門逐步恢復更多公共服務。公務員事務局局長

羅智光今日視察政府總部、北角政府合署和金鐘政府合署的預防感染措施。被問到復工安排及防

疫工作做得如何時，羅智光指，各部門運作順暢，暫時看不到有問題。

他表示，防控疫情仍是政府目前的首要工作，但在社會運作需要下，政府有必要逐步有序提

供更多的公共服務，這亦是市民的期望。（ｃｌ）

