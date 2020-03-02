《經濟通通訊社２日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日在例行記者會上表示，
澳門過去２４小時未有新增確診病例，維持累計１０例確診個案，當中８例已康復出院，仍留院
的２例均屬輕症及沒有發燒。
澳門教青局表示，因應澳門新型冠狀病毒疫情的最新發展，考慮到市面上很多工種已開始復
工，當中有家長需要逐步上班，尤其是雙職家庭的學童需要有人照顧，同時也考慮成人居民有進
修的需求，經與相關部門商討後，補習社及持續教育機構在嚴格執行衛生局相關指引下，於今日
恢復運作，提供有限度服務。（ｃｌ）
02/03/2020 17:43
【新冠肺炎】澳門無新增病例，補習社及持續教育機構恢復運作
《經濟通通訊社２日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日在例行記者會上表示，
澳門過去２４小時未有新增確診病例，維持累計１０例確診個案，當中８例已康復出院，仍留院
的２例均屬輕症及沒有發燒。
澳門教青局表示，因應澳門新型冠狀病毒疫情的最新發展，考慮到市面上很多工種已開始復
工，當中有家長需要逐步上班，尤其是雙職家庭的學童需要有人照顧，同時也考慮成人居民有進
修的需求，經與相關部門商討後，補習社及持續教育機構在嚴格執行衛生局相關指引下，於今日
恢復運作，提供有限度服務。（ｃｌ）
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