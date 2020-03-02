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02/03/2020 07:54

【企業盈喜】創維集團（００７５１）料去年純利上升

　　《經濟通通訊社２日專訊》創維集團（００７５１）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利較２０１８年度的９個月純利增約８０％，即約７﹒５６億元人民幣，如以２０１９年度
１２個月與２０１８年財政年度１２個月未經審核淨利潤比較則增加約２０％。
　　該集團指，純利增加主因實施轉型升級戰略、提高效率提高和降低費用帶來的綜合影響之外
，家庭接入系統、機頂盒等產品的海外業務大幅增長、電視大數據運營業務、冰箱、洗衣機等電
器業務，以及電子物流、科技園區經營、金融等業務快速增長所致。（ｗｈ）

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