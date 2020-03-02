【企業盈警】同仁堂科技（０１６６６）料去年純利跌最多４０％

《經濟通通訊社２日專訊》同仁堂科技（０１６６６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利按年跌介乎３５％至４０％，即介乎約４億至４﹒４億元人民幣。

該集團指，純利下跌主因進一步深入工業布局調整，進入新舊產能銜接過渡期，加上受現有

生產單位進行ＧＭＰ（藥品生產質量管理規範）再認證工作等因素影響，整體面臨原有產能不足

、新產能未釋放等問題，而工業單位生產產能不足，產品產量、產值下降，直接導致銷售量下降

而影響銷售收入和利潤。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

