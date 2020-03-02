《日入而息》金管局指無資金外流，上月港零售跌兩成連跌十二個月

《今天重點》﹡金管局指疫情下香港金融體系仍穩定，無資金外流情況；政策提供緩衝，有

信心資產質素維持良好；九成信貸擔保產品已批１５５宗申請，貸款額逾

２﹒７億元；中小企融資擔保計劃已接獲３００多宗申請；外匯基金去年投

資收入估值更新後約２６００億元；金管局調查指中小企成功申請貸款比率

維持８７％；選用建築期付款須留意上會風險

﹡本港零售貨值連跌十二個月，１月跌幅擴大至２１﹒４％

﹡全港確診個案達百宗，醫護Ｎ９５口罩不緊貼被隔離；本港今日無新增確診

個案

﹡香港仔珍寶海鮮舫宣布明日起暫停營業，傳即將結業



《即日市況》﹡港股跟隨Ａ股反彈，收升１６１點報２６２９１，成交逾千二億



《深滬股市》﹡滬指升３﹒２％創一年最大漲幅，成交連續九日破萬億



《美元匯價》﹡聯儲重燃減息憧憬，全球主要央行或跟隨；歐元最新報１﹒１０８４╱８７

，日圓最新報１０７﹒７９╱８２



《公司業績》﹡中國農產品交易（００１４９）全年虧轉盈８５１萬元，不派息

﹡中智全球（０６８１９）十二個月盈轉虧５２５﹒２萬美元，不派息

﹡億仕登（０１６５６）全年少賺近３６％至７０４﹒７萬坡元，派０﹒４坡

仙

﹡盛洋投資（００１７４）去年盈轉虧９４７１萬元，不派末期息

﹡信陽毛尖（００３６２）中期虧損收窄至４６７７萬元，不派息

﹡星美控股（００１９８）２０１８年度虧損擴大至近４４億元，不派末期息

﹡亞洲能源物流（００３５１）年度虧損收窄至３０６萬元，不派息

﹡依利安達（０１１５１）全年多賺２５％至３０３８﹒１萬美元，派息４美

仙



《公司資訊》﹡ＰＦ（０８２２１）擬與雲銅（０００３３）執董趙紅梅合營發展網紅經濟

﹡中廣核新能源（０１８１１）今早開市前停牌

﹡武漢第三方虛擬商品服務商福祿股份上市傳籌１億美元

﹡綠城中國（０３９００）分拆綠城管理主板上市，傳集資２﹒５億美元

﹡宏利香港委任紀榮道為副總裁、首席產品總監兼康健主管

﹡希望教育（０１７６５）斥１﹒４美元收購馬來西亞私立高等教育服務供應

商

﹡國浩（０００５３）附屬售馬來西亞辦公大樓，代價約４﹒５億元

﹡通用環球醫療（０２６６６）附屬發行９億元人民幣境內中期票據，為期３

年

﹡復星國際：萬里為鄰，將調動全球資源協助全球抗疫

﹡港交所（００３８８）逾１３００間公司可如期公布業績

﹡匯豐新設財富管理及個人銀行業務，管理１﹒４萬億美元資產

﹡新力控股（０２１０３）更換行政總裁，陳凱正式上任

﹡耀才證券（０１４２８）反對恢復最低佣金制及監管「分級制」

﹡暢捷通（０１５８８）推出雲服務業務新產品

﹡當代置業（０１１０７）２月合約銷售額跌４２％

﹡壹傳媒（００２８２）黎智英涉訴訟不會對公司業務造成重大影響

﹡建中建設（００５８９）與安徽海螺有合作預想，惟暫時未有計劃



《國企紅籌》﹡五龍電動車（００７２９）飆近半成，下午開市途中停牌；五龍電動車大股

東向法院提請「清算」，數董事會「五宗罪」

﹡方正控股（００４１８）控股股東委託貸款違約或影響去年度業績



《神州民企》﹡永達汽車（０３６６９）上海普陀保時捷中心正式進入試運營



《中國要聞》﹡中國２月財新製造業ＰＭＩ跌至４０﹒３創最低紀錄

﹡物流中心表示復工復產處低位，２月ＰＭＩ大挫預料之內

﹡國務院研究員表示預計首季主要經濟指標出現明顯下降

﹡據報日本官員希望習近平訪日計劃推遲至秋季進行

﹡２月百城住宅均價環比跌０﹒２４％，同比漲逾３％

﹡萬達退出廣州黃埔醫院項目，寶能旗下前海人壽接盤

﹡數據指２月百強房企銷售額環比降４４％同比跌３８％

﹡標普表示若疫情長期持續，有三分一房產商或被降級

﹡國家林草局緊急通知表示做好２０２０年沙漠蝗防控工作

﹡新疆海關表示沙漠蝗災若持續未來或襲疆，已建應急小組

﹡人行逆回購十連停，今續零投放零回籠

﹡２月中國物流業景氣指數為２６％，回落２４個百分點

﹡中煤能源公司債獲受理，成新法下首個「註冊制」項目

﹡國債正式納摩根大通債券指數，料１４００億資金流入

﹡內地公司債發行改為註冊制，交易所負責受理、審核

﹡上交所五方面貫徹落實新證券法

﹡上海將對空間密閉、人員集聚行業開展負面清單管理

﹡上海對重大建設項目用地計劃指標「應保盡保」

﹡上海樓市上周成交環比升一倍

﹡滬將制定在線科技產業發展指導意見，發展「宅經濟」

﹡上海表示受疫情影響未按約定繳付地價款，不作違約行為

﹡中小微企業貸款可安排臨時性延期還本付息

﹡中央指導組警告新冠肺炎疫情仍有機會「捲土重來」

﹡全面暫停離開武漢及湖北、進出北京的跨城網約車業務

﹡發改委暫停涉企徵信收費，料為企業減負１﹒６４億元

﹡深物業Ａ表示減免租戶兩個月租金，料削淨利逾１５００萬元

﹡外交部表示習近平訪日意義重大，願同日方保持密切溝通

﹡發改委等八部委表示加快煤礦智能化發展

﹡農業農村部、藥監局下達氯胺酮和獸用製劑生產計劃

﹡１月內地汽車經銷商庫存預警指數飆至８１﹒２％

﹡全國有線電視網絡整合和廣電５Ｇ建設一體化工作啟動



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒１％，報１１１７０﹒４６點



《其他消息》﹡任志剛稱港赤字預算撐經濟有理，助擴張經濟

﹡金管局表示政策提供緩衝，有信心資產質素維持良好；九成信貸擔保產品已

批１５５宗申請，貸款額逾２﹒７億元；中小企融資擔保計劃已接獲３００

多宗申請；外匯基金去年投資收入估值更新後約２６００億元；金管局調查

指中小企成功申請貸款比率維持８７％；選用建築期付款須留意上會風險

﹡陳茂波稱經濟在挺過低潮後，往往有較顯著反彈；陳茂波冀市民收到１萬元

後一同消費，支持本港經濟

﹡８３１半周年衝突警方拘１１５人，包括男輔警

﹡鄧炳強稱去年罪案增９％，須慎防本土恐怖主義

﹡陳帆重申不同意向港鐵支付額外管理費，冀通過沙中線追加撥款

﹡本港零售貨值連跌十二個月，１月跌幅擴大至２１﹒４％

﹡德勤預警８月為破產及清盤高峰期，零售餐飲為重災區

﹡預算案後首周末，二手價量轉旺

﹡業主減價吸客，十大屋苑二手成交續旺

﹡深股通額度全日用２８﹒４６億元，外資結束六日淨流出；滬股通額度全日

用近４０億元，陸股通淨流入近４２億元

﹡仲量聯行表示全球資金流向進一步分散，今年將持續審慎

﹡香港仔珍寶海鮮舫宣布明日起暫停營業，傳即將結業

﹡美聯首創信心指數，料首季交投創近４年新低

﹡經絡表示現樓按揭按月漲近五成，恆生現樓市佔重回三甲

﹡華僑銀行暫維持本港今年ＧＤＰ收縮０﹒２％預測

﹡中原表示現樓按揭升４８％，中銀膺現樓及樓花巿佔冠軍



《新冠肺炎》﹡全國新增確診２０２宗累計達８萬宗，鄂以外僅增６宗

﹡全港確診個案達百宗，醫護Ｎ９５口罩不緊貼被隔離；本港今日無新增確診

個案

﹡女收銀確診，調景嶺Ｆｕｓｉｏｎ暫停業；筲箕灣護老院８８歲男院友待覆

檢，健康村男子無中招

﹡確診及疑似確診破百宗，佛堂再添病例

﹡上海已連續４日無新增新冠肺炎確診病例

﹡深圳出現首宗境外輸入病例，患者經香港機場入境

﹡武漢釋囚進京事件為嚴重失職瀆職，湖北監獄領導換人

﹡澳門無新增病例，補習社及持續教育機構恢復運作；澳門政府表示現時較合

適接回在武漢的居民

﹡伊朗近千人確診死亡率超半成，外媒曝已有２１０人死

﹡印尼首現新冠肺炎確診病例，兩宗皆與日本遊客有接觸

﹡南韓累計病例逾四千宗２２人死，首見中國留學生確診

﹡紐約確認首宗新冠肺炎病例

﹡中國將分批向日本捐贈５０００套防護服和１０萬隻口罩

﹡內地酒店超九成恢復營業，廣州、深圳回復１月初水平

﹡軍委後勤保障部表示萬餘名醫護投入一線，全軍零感染

﹡房委會延長轄下零售和工廈租戶租金五成寬減半年

﹡金管局表示疫情下香港金融體系仍穩定，無資金外流情況

﹡國防部表示生物安全納國家安全體系，將出台生物安全法

﹡國資委表示央企所屬４﹒８萬戶子企業復工率９２％

﹡專機接湖北港人，林鄭月娥稱日內交代細節

﹡陳肇始稱四人專家組同意政府復工，但要彈性上下班

﹡港交所（００３８８）捐贈１０００萬港元予社福機構

﹡藥企董事長涉嫌朋友圈賣假口罩，涉事企業擬３倍賠付

﹡巨星醫療（０２３９３）醫用口罩３月底投產，月產３００萬個

﹡忠意保險向全職壽險中介人免費提供新冠肺炎住院保障

﹡南商表示按證公司推紓困貸款，目前預先收集客戶資料

﹡贈日本１００萬隻口罩，馬雲稱青山一道，同擔風雨

﹡外交部表示根據疫情調整外國來華人員入境後防控措施

﹡羅智光視察政府大樓：復工安排運作暢順

﹡環電送贈６００部電腦予全港有需要學校及學生

﹡華潤醫藥子公司向湖北提供緊急物資涉８﹒８億元人民幣

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