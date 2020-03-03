《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７０３﹒３２ 升１２９３﹒９６點╱５﹒０９％
標普５００ ３０９０﹒２３ 升 １３６﹒０１點╱４﹒６０％
納斯達克 ８９５２﹒１６ 升 ３８４﹒８０點╱４﹒４９％
倫敦富時１００ ６６５４﹒８９ 升 ７４﹒２８點╱１﹒１３％
法蘭克福ＤＡＸ １１８５７﹒８７ 跌 ３２﹒４８點╱０﹒２７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３３３﹒５２ 升 ２３﹒６２點╱０﹒４４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８﹒２７，歐元兌美元１﹒１１４７
03/03/2020 07:46
《日出而作》美股大幅反彈，油價、金價回升，美匯跌至六周低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７０３﹒３２ 升１２９３﹒９６點╱５﹒０９％
標普５００ ３０９０﹒２３ 升 １３６﹒０１點╱４﹒６０％
納斯達克 ８９５２﹒１６ 升 ３８４﹒８０點╱４﹒４９％
倫敦富時１００ ６６５４﹒８９ 升 ７４﹒２８點╱１﹒１３％
法蘭克福ＤＡＸ １１８５７﹒８７ 跌 ３２﹒４８點╱０﹒２７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３３３﹒５２ 升 ２３﹒６２點╱０﹒４４％
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