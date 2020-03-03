《油金掠影》憧憬油組再減產油價逆轉，疫情推高降息期望金上升

《經濟通通訊社３日專訊》憧憬石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）將進一步減產及各個央行出台

刺激措施，抵銷對新冠疫情損失的擔憂，周一（２日）油價扭轉跌勢，上漲超過４％。

布蘭特原油上漲２﹒２３美元或４﹒５％，收報每桶５１﹒９０美元。美國原油上揚

１﹒９９美元或４﹒５％，報每桶４６﹒７５美元。

股市在上周錄得２００８年金融危機以來最大跌幅，美國聯儲局及日本央行表示將出台政策

應對疫情的影響，穩定金融市場。市場逐漸消化此消息，周一全球股市企穩。

國際基金組織（ＩＭＦ）和世界銀行在周一亦表示，已準備好幫助成員國應對疫情所帶來的

人力和經濟挑戰，包括提供緊急資金。

ＯＰＥＣ正考慮在第二季進一步減產，此前提議再減６０萬桶╱日。俄羅斯能源部長諾瓦克

表示，正在評估ＯＰＥＣ及其盟友早些時候提出的一項規模較小的減產提議。

此外，受到疫情影響，中國財新２月製造業ＰＭＩ創有記錄來的最低，與２月官方ＰＭＩ創

歷史新低的走勢一致。



＊鉑金連續第八個交易日下跌＊



市場預期聯儲局及各國央行將放寬貨幣政策以對抗疫情對全球經濟影響，黃金上漲近１％。

現貨金上漲０﹒４％，報每盎司１５９１﹒８４美元。美國黃金期貨收高１﹒８％，報

１５９４﹒８０美元。

在上周全球股市拋售潮中，黃金亦不能倖免，交易員結清倉位，導致貴金屬市場大跌，金價

重挫４﹒５％。

隨後，美聯儲主席鮑威爾表示，將採取適當行動支持經濟。而利率期貨市場目前走勢亦暗示

，美聯儲將在３月降息５０個基點的可能性為１００％。

世界經濟合作與發展組織（ＯＥＣＤ）周一警告稱，因疫情全球經濟將面臨金融危機以來最

嚴重的增長放緩，敦促各國政府和央行採取對應措施以避免更嚴重的衰退。

其他貴金屬，鈀金挫２﹒９％，至每盎司２５１９﹒３９美元。現貨鉑金跌０﹒６％，報

８５８﹒４２美元。現貨銀上揚０﹒３％，報１６﹒７２美元。（ｆｚ）

