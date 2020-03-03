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即市新聞

03/03/2020 08:15

《選股情報－石鏡泉》拖車

　　《選股情報》車主知道，車壞了，行不了，便要拖車，修理後，便可以行。今時中國的車股
亦一樣，壞了、停了，要等修理好，便續可行。
　
　　這個修理的力量，會來自兩方面：消費者買車，政府支持消費者買車。估計這兩股力量會在
疫情有退去眉目時，就會出來。
　
　　樓房業與汽車業，是任何現代國家賴以推進經濟的兩大支柱，因為樓房業會帶動５０多個行
業，而汽車業會帶動３０多個行業。
　
　　在疫情下，中國經濟當然會下滑，疫情減退，政府就要考慮刺激經濟的措施。由於樓價仍高
，政府仍會堅持房是用來住不是用來炒的政策，因此不大可能以樓房業推動下一波的經濟。反之
，汽車業就有望在發展５Ｇ前提下，進行改型換代的提升，無論是無人駕駛、新能源汽車，都有
足夠理由，去讓政府在這個需要刺激經濟時刻，去把「新種汽車」提前出台。因此，對有能力做
「新種汽車」的企業言，今次疫情是有悲有喜，悲是今時銷售會一時受阻；喜是，政府會大力支
持。
　
＊車股偏好吉利＊
　
　　在中國汽車業中，吉利（００１７５）是一間可聯外聯內，做「新種汽車」的車企，將會於
今年下半年起，受益於政府推出的鼓勵、支持政策。
　
　　安信證券有報告，預期２０２０年政府會出多套政策：
　
（１）會進一步開放限購，可以增銷１７萬至４４萬輛，２０１９年乘用車銷量為２１４４萬輛

（２）中國汽車已屆置換周期，會鼓勵以舊換新，如果乘用車補貼為１萬元，可帶動５０萬輛車
需求，
（３）減徵消費稅（小車受惠較多），如１﹒５Ｌ以下排量減徵１％消費稅，會拉動１１０萬輛
左右需求，
（４）工信部在百人會論壇上答記者問表示，今年新能源汽車補貼政策不會被大幅減退。
　
　　以上政策最終利好自主品牌汽車，吉利、比亞迪（０１２１１）可望受惠。但筆者較偏好吉
利。
　　目前吉利上阻力在１５元，仍有機會回補２０２０年２月４日與５日的上升裂口１２﹒８元
，在該水平可考慮吸納。如唔知點解，有大成交上破１５元，可博短線見１８元。

　　上周五（２８日）恆指低見２５９８９，初步看是個可喜現象，２０２０年２月２５日本欄
《非常時期非常揀股》一文，對恆指後向有如下看法：
　　恆指十分不濟，結算前夕，淡友一定發力，借機賺盡，昨日恆指日線圖已跌穿所有平均線，
有成島形頂之勢，若是，會下見２６０００，即跌穿２０２０年２月３日之低位２６１４６，直
逼２０１９年１２月４日的低位２５９９５。港股會於何時何水平見底？日後再談。
　　上周五恆指是否已見底，今時可樂觀地看，有機會，但仍要待恆指回企上２７０００才可。
筆者仍看今年３月起會開展個整固期。
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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