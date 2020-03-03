《選股情報－石鏡泉》拖車

《選股情報》車主知道，車壞了，行不了，便要拖車，修理後，便可以行。今時中國的車股

亦一樣，壞了、停了，要等修理好，便續可行。



這個修理的力量，會來自兩方面：消費者買車，政府支持消費者買車。估計這兩股力量會在

疫情有退去眉目時，就會出來。



樓房業與汽車業，是任何現代國家賴以推進經濟的兩大支柱，因為樓房業會帶動５０多個行

業，而汽車業會帶動３０多個行業。



在疫情下，中國經濟當然會下滑，疫情減退，政府就要考慮刺激經濟的措施。由於樓價仍高

，政府仍會堅持房是用來住不是用來炒的政策，因此不大可能以樓房業推動下一波的經濟。反之

，汽車業就有望在發展５Ｇ前提下，進行改型換代的提升，無論是無人駕駛、新能源汽車，都有

足夠理由，去讓政府在這個需要刺激經濟時刻，去把「新種汽車」提前出台。因此，對有能力做

「新種汽車」的企業言，今次疫情是有悲有喜，悲是今時銷售會一時受阻；喜是，政府會大力支

持。



＊車股偏好吉利＊



在中國汽車業中，吉利（００１７５）是一間可聯外聯內，做「新種汽車」的車企，將會於

今年下半年起，受益於政府推出的鼓勵、支持政策。



安信證券有報告，預期２０２０年政府會出多套政策：



（１）會進一步開放限購，可以增銷１７萬至４４萬輛，２０１９年乘用車銷量為２１４４萬輛

，

（２）中國汽車已屆置換周期，會鼓勵以舊換新，如果乘用車補貼為１萬元，可帶動５０萬輛車

需求，

（３）減徵消費稅（小車受惠較多），如１﹒５Ｌ以下排量減徵１％消費稅，會拉動１１０萬輛

左右需求，

（４）工信部在百人會論壇上答記者問表示，今年新能源汽車補貼政策不會被大幅減退。



以上政策最終利好自主品牌汽車，吉利、比亞迪（０１２１１）可望受惠。但筆者較偏好吉

利。

目前吉利上阻力在１５元，仍有機會回補２０２０年２月４日與５日的上升裂口１２﹒８元

，在該水平可考慮吸納。如唔知點解，有大成交上破１５元，可博短線見１８元。



上周五（２８日）恆指低見２５９８９，初步看是個可喜現象，２０２０年２月２５日本欄

《非常時期非常揀股》一文，對恆指後向有如下看法：

恆指十分不濟，結算前夕，淡友一定發力，借機賺盡，昨日恆指日線圖已跌穿所有平均線，

有成島形頂之勢，若是，會下見２６０００，即跌穿２０２０年２月３日之低位２６１４６，直

逼２０１９年１２月４日的低位２５９９５。港股會於何時何水平見底？日後再談。

上周五恆指是否已見底，今時可樂觀地看，有機會，但仍要待恆指回企上２７０００才可。

筆者仍看今年３月起會開展個整固期。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

