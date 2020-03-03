【企業盈警】泰錦料九個月盈轉虧三百萬元，多個在建項目進展受阻

《經濟通通訊社３日專訊》泰錦控股（０８３２１）基於對未經審核綜合管理帳目的初步評

估，預期截至今年１月底止九個月錄約３００萬元淨虧損，而２０１９年同期錄得淨利潤約

２６４﹒７萬元。首三季盈轉虧，主要受累社會示威遊行產生的負面影響及冠狀病毒爆發導致多

個在建項目進展受阻，以致業務毛利減少，及期內發行購股權而確認以股份為基礎的付款約

１３４﹒３萬元。

相關業績預期下周五（１３日）刊發。（ｎｓ）

