【企業盈警】泰錦料九個月盈轉虧三百萬元，多個在建項目進展受阻

《經濟通通訊社３日專訊》泰錦控股（０８３２１）基於對未經審核綜合管理帳目的初步評
估，預期截至今年１月底止九個月錄約３００萬元淨虧損，而２０１９年同期錄得淨利潤約
２６４﹒７萬元。首三季盈轉虧，主要受累社會示威遊行產生的負面影響及冠狀病毒爆發導致多
個在建項目進展受阻，以致業務毛利減少，及期內發行購股權而確認以股份為基礎的付款約
１３４﹒３萬元。
相關業績預期下周五（１３日）刊發。（ｎｓ）
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