【企業盈警】瀛海集團（０８６６８）料去年盈轉虧最多２００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》瀛海集團（０８６６８）根據對未經審核綜合管理賬目的初步審

閱，預期截至去年１２月底止年度公司擁有人應佔虧損介乎約１００萬元至２００萬元，倘不計

及上市開支，則集團於２０１９財政年度將錄得股東應佔未經審核純利介乎約１４８７萬港元至

約１５８７萬港元，而於２０１８財政年度股東應佔溢利約為２２１１萬港元。

盈轉虧主要受累上市開支約１６８７萬元，及僱員福利開支、折舊、專業費用以及廣告及推

廣開支增加致行政開支增加。相關業績預期本月１６日或前後刊發。（ｎｓ）

