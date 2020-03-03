《經濟通通訊社３日專訊》瀛海集團（０８６６８）根據對未經審核綜合管理賬目的初步審
閱，預期截至去年１２月底止年度公司擁有人應佔虧損介乎約１００萬元至２００萬元，倘不計
及上市開支，則集團於２０１９財政年度將錄得股東應佔未經審核純利介乎約１４８７萬港元至
約１５８７萬港元，而於２０１８財政年度股東應佔溢利約為２２１１萬港元。
盈轉虧主要受累上市開支約１６８７萬元，及僱員福利開支、折舊、專業費用以及廣告及推
廣開支增加致行政開支增加。相關業績預期本月１６日或前後刊發。（ｎｓ）
03/03/2020 08:59
【企業盈警】瀛海集團（０８６６８）料去年盈轉虧最多２００萬元
《經濟通通訊社３日專訊》瀛海集團（０８６６８）根據對未經審核綜合管理賬目的初步審
閱，預期截至去年１２月底止年度公司擁有人應佔虧損介乎約１００萬元至２００萬元，倘不計
及上市開支，則集團於２０１９財政年度將錄得股東應佔未經審核純利介乎約１４８７萬港元至
約１５８７萬港元，而於２０１８財政年度股東應佔溢利約為２２１１萬港元。
盈轉虧主要受累上市開支約１６８７萬元，及僱員福利開支、折舊、專業費用以及廣告及推
廣開支增加致行政開支增加。相關業績預期本月１６日或前後刊發。（ｎｓ）
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