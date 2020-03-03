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即市新聞

03/03/2020 09:22

憧憬美聯儲減息，港股高開１２７點報２６４１９點，國指升４２點

　　《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股報復性反彈，市場憧憬世界各地央行就出手打救股市，
當中包括減息，道指收漲近千三點，亞洲股今早普遍造好，日經升２０８點，首爾指數揚４５點
，港股方面今早高開１２７點，騰訊（００７００）及港交所（００３８８）升約１％，帶動股
市氣氛。早前澳門宣布桑拿等娛樂場所可恢復營業，銀娛（０００２７）再高開２﹒５４％；美
國蘋果股價隔晚再度抽升９﹒３１％，帶動手機設備股造好，瑞聲（０２０１８）及舜宇光學（
０２３８２）分別升１﹒９２％及１﹒８１％。最終恆生指數開報２６４１９點，升１２７點或
升０﹒４８％，主板成交３２﹒９７億元。國企指數開報１０５２７，升４２點或升
０﹒４１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒３８％，報５３元；港交所（００３８８）升
１﹒２６％，報２５８元；騰訊控股（００７００）升０﹒８７％，報３９３元；中移動
（００９４１）跌０﹒９％，報６０﹒７５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒０７％，報
７６﹒５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１０４﹒００元　　　升２﹒８７％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５２﹒４５元　　　升２﹒５４％
　　新世界發展（０００１７）　１０﹒１０元　　　升２﹒５４％
　　電能實業（００００６）　　５５﹒９０元　　　升２﹒１０％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５３﹒００元　　　升１﹒９２％

　　舜宇光學（０２３８２）　１２９﹒７０元　　　升１﹒８１％
　　創科實業（００６６９）　　６５﹒５０元　　　升１﹒７１％
　　恆安國際（０１０４４）　　６０﹒５０元　　　升１﹒６８％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒９０元　　　升１﹒６８％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒４８元　　　升１﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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