憧憬美聯儲減息，港股高開１２７點報２６４１９點，國指升４２點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股報復性反彈，市場憧憬世界各地央行就出手打救股市，

當中包括減息，道指收漲近千三點，亞洲股今早普遍造好，日經升２０８點，首爾指數揚４５點

，港股方面今早高開１２７點，騰訊（００７００）及港交所（００３８８）升約１％，帶動股

市氣氛。早前澳門宣布桑拿等娛樂場所可恢復營業，銀娛（０００２７）再高開２﹒５４％；美

國蘋果股價隔晚再度抽升９﹒３１％，帶動手機設備股造好，瑞聲（０２０１８）及舜宇光學（

０２３８２）分別升１﹒９２％及１﹒８１％。最終恆生指數開報２６４１９點，升１２７點或

升０﹒４８％，主板成交３２﹒９７億元。國企指數開報１０５２７，升４２點或升

０﹒４１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒３８％，報５３元；港交所（００３８８）升

１﹒２６％，報２５８元；騰訊控股（００７００）升０﹒８７％，報３９３元；中移動

（００９４１）跌０﹒９％，報６０﹒７５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒０７％，報

７６﹒５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲國際（０２３１３） １０４﹒００元 升２﹒８７％

銀河娛樂（０００２７） ５２﹒４５元 升２﹒５４％

新世界發展（０００１７） １０﹒１０元 升２﹒５４％

電能實業（００００６） ５５﹒９０元 升２﹒１０％

瑞聲科技（０２０１８） ５３﹒００元 升１﹒９２％



舜宇光學（０２３８２） １２９﹒７０元 升１﹒８１％

創科實業（００６６９） ６５﹒５０元 升１﹒７１％

恆安國際（０１０４４） ６０﹒５０元 升１﹒６８％

碧桂園 （０２００７） １０﹒９０元 升１﹒６８％

吉利汽車（００１７５） １４﹒４８元 升１﹒５４％

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（ｕｌ）

