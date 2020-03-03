  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2020 16:38

《盤後部署》港股短期窄幅上落，升跌視乎各地央行政策消息

　　《經濟通通訊社３日專訊》隔晚（２日）美股出現報復性反彈，帶動亞洲股市今早暢旺，市
場憧憬世界各地央行出手打救股市，港股跟隨高開逾百點，在重磅股騰訊（００７００）及平保
（０２３１８）帶動下，港股一度升最多２３６點見２６５２７點，澳洲央行政策委員會決定下
調隔夜拆息利率四分一厘至０﹒５％，幅度大於預期。然而，港股再試高位明顯受壓，申洲國際
（０２３１３）、恆生銀行（０００１１）跌幅顯著，且外電傳出傳Ｇ７將發出聲承諾共同努力
減輕新冠肺炎疫情影響，但不會提出聯手減息，港股最終失守由升轉跌，收報２６２８４點，跌
６點，主板成交１１６４﹒９３億元。國企指數報１０４８５點，跌不足１點。
　　內地股市走勢造好，上證綜合指數報２９９２點，升２１點或升０﹒７４％，三千點關得而
復失；深證成分指數報１１４８４點，升１０２點或升０﹒９０％，兩市合共成交
１１７６０﹒０４億元人民幣。

＊高盛指黃金可上漲，摩通警告美股長期受壓＊

　　市場對於新冠病毒強烈關注，亦為近日美股帶來大幅波動，高盛大宗商品研究部主管庫里認
為，黃金目前為一種安全資產，並指黃金對病毒「免疫」。上周五（２月２８日）金價回吐後，
本周一金價再度反彈約１﹒８％，值得關注的是，黃金在傳統概念中被認為是最保值資產，但在
是次股災中，金價亦似乎跟隨回吐，但庫里強調黃金表現優於日圓或瑞郎。上星期，該行將未來
一年金價預期上調２００美元，至１８００美元水平，並認為未來黃金需求繼續上升。
　　另一方面，摩通策略師警告，預計新冠病毒持續影響投資者信心，相信會長時間打壓美股。
摩通指，預計市場將因為政策下會出現短期反彈，但由於病毒繼續傳播，而且有擴散跡象，即意
味市場難以出現持續反彈情況，投資者可能會趁高位出貨。該行預期，病毒可能於４至５月出現
傳染的高峰期，過後股市才會出現反彈，但對於央行推出的扶持政策感到樂觀，預料今年下半年
經濟可能有改善情況。

＊友邦騰訊本月公布業績，或是港股反彈機遇＊

　　港股短期內似乎在２６０００關口站穩住腳，惟反彈力度不足，市場正在期待各國央行出手
打救，包括美聯儲會否在美國時間本月１７至１８日議息會上減息，以及人民銀行何時會進行降
準動作。另外，本月亦是多間大企業公布業績，投資者可參考其公布業績的前後日子，或者會出
現炒風，其中友邦（０１２９９）於１２日公布業績，騰訊（００７００）於１８日公布業績，
可能是港股反彈機遇，投資者可考慮現時起開始入手，預料騰訊或有好表現。（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道03/03/2020
央企物管龍頭 保利物業駛向藍海
生財有道03/03/2020
推防疫車大賣 吉利行得快好世界
剖析天下03/03/2020
疫情全球蔓延 東奧或胎死腹中
剖析天下03/03/2020
馬來西亞經濟 短期內受壓
生財有道03/03/2020
【新冠肺炎】政府一連兩天派4包機 接533名滯留湖北港人
FOCUS03/03/2020
【FOCUS】侵侵連任絆腳 「全民醫保」或加持桑德斯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金