《盤後部署》港股短期窄幅上落，升跌視乎各地央行政策消息

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚（２日）美股出現報復性反彈，帶動亞洲股市今早暢旺，市

場憧憬世界各地央行出手打救股市，港股跟隨高開逾百點，在重磅股騰訊（００７００）及平保

（０２３１８）帶動下，港股一度升最多２３６點見２６５２７點，澳洲央行政策委員會決定下

調隔夜拆息利率四分一厘至０﹒５％，幅度大於預期。然而，港股再試高位明顯受壓，申洲國際

（０２３１３）、恆生銀行（０００１１）跌幅顯著，且外電傳出傳Ｇ７將發出聲承諾共同努力

減輕新冠肺炎疫情影響，但不會提出聯手減息，港股最終失守由升轉跌，收報２６２８４點，跌

６點，主板成交１１６４﹒９３億元。國企指數報１０４８５點，跌不足１點。

內地股市走勢造好，上證綜合指數報２９９２點，升２１點或升０﹒７４％，三千點關得而

復失；深證成分指數報１１４８４點，升１０２點或升０﹒９０％，兩市合共成交

１１７６０﹒０４億元人民幣。



＊高盛指黃金可上漲，摩通警告美股長期受壓＊



市場對於新冠病毒強烈關注，亦為近日美股帶來大幅波動，高盛大宗商品研究部主管庫里認

為，黃金目前為一種安全資產，並指黃金對病毒「免疫」。上周五（２月２８日）金價回吐後，

本周一金價再度反彈約１﹒８％，值得關注的是，黃金在傳統概念中被認為是最保值資產，但在

是次股災中，金價亦似乎跟隨回吐，但庫里強調黃金表現優於日圓或瑞郎。上星期，該行將未來

一年金價預期上調２００美元，至１８００美元水平，並認為未來黃金需求繼續上升。

另一方面，摩通策略師警告，預計新冠病毒持續影響投資者信心，相信會長時間打壓美股。

摩通指，預計市場將因為政策下會出現短期反彈，但由於病毒繼續傳播，而且有擴散跡象，即意

味市場難以出現持續反彈情況，投資者可能會趁高位出貨。該行預期，病毒可能於４至５月出現

傳染的高峰期，過後股市才會出現反彈，但對於央行推出的扶持政策感到樂觀，預料今年下半年

經濟可能有改善情況。



＊友邦騰訊本月公布業績，或是港股反彈機遇＊



港股短期內似乎在２６０００關口站穩住腳，惟反彈力度不足，市場正在期待各國央行出手

打救，包括美聯儲會否在美國時間本月１７至１８日議息會上減息，以及人民銀行何時會進行降

準動作。另外，本月亦是多間大企業公布業績，投資者可參考其公布業績的前後日子，或者會出

現炒風，其中友邦（０１２９９）於１２日公布業績，騰訊（００７００）於１８日公布業績，

可能是港股反彈機遇，投資者可考慮現時起開始入手，預料騰訊或有好表現。（ｕｌ）

