《外地經濟》歐元區上月製造業ＰＭＩ終值升至４９﹒２，創一年高

《經濟通通訊社３日專訊》據ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ公布，歐元區２月製造業製造業採購經

理指數（ＰＭＩ）終值４９﹒２，勝初值４９﹒１及上月終值４７﹒９，亦創一年新高。期內

產出分項指數由４８升至４８﹒７，創上年５月以來最高。

另外，德國上月製造業ＰＭＩ終值升至４８，勝初值４７﹒８。英國上月製造業ＰＭＩ終值

升至５１﹒７，略低於初值５１﹒９，但已創上年４月以來最高。（ａｌ）

