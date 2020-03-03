《台股攻略－馮偉明》美股反彈過千點，台股升過百點收市

《台股攻略》美股昨晚（２日）強勢反彈，道指大升接近１３００點；而台股今早（３日）

亦受美市造好帶動高開，開市時一度飆升過２００點，惟臨近收市時賣盤湧現拖低升幅，加權指

數最終收１１３２７點，升１５７點，成交金額為新台幣１６１６億元。

今日八大類股全面造好，早市時段以機電類股份升幅最高，接近午時則由造紙類股份撐住升

勢。蘋果概念股台積電收復五天平均線，收新台幣３１７﹒５元；大立光開高走高，一度升超過

新台幣２００元，收新台幣４５８０元；鴻海今午公布業績，股價升新台幣１﹒８元，收新台幣

８１元。嘉聯益亦升勢凌厲，收新台幣３３﹒５元，升５﹒０２％。金像電升至漲停，收新台幣

１７﹒０５元。自行車雙雄巨大及美利達今日收紅，收新台幣１６６﹒５元及新台幣１５５﹒５

元；造紙類股正隆收新台幣２４﹒２元，升３﹒６４％；永豐餘收新台幣１３﹒７５元，升

１﹒４８％。記憶體模組廠表現亦不俗，威剛升超過半根停板，廣穎升超過４％，品安升超過

３％。雖然台股今日強勢，但防疫概念股卻逆勢走弱，亞諾法跌超過４％，新麗及恆大跌超過

３％。

台股能否持續強勢，還看美股反彈能否持續，暫時仍以１１６００為反彈目標，短線仍有反

彈空間。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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