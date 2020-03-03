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即市新聞

03/03/2020 16:57

《台股攻略－馮偉明》美股反彈過千點，台股升過百點收市

　　《台股攻略》美股昨晚（２日）強勢反彈，道指大升接近１３００點；而台股今早（３日）
亦受美市造好帶動高開，開市時一度飆升過２００點，惟臨近收市時賣盤湧現拖低升幅，加權指
數最終收１１３２７點，升１５７點，成交金額為新台幣１６１６億元。
　　今日八大類股全面造好，早市時段以機電類股份升幅最高，接近午時則由造紙類股份撐住升
勢。蘋果概念股台積電收復五天平均線，收新台幣３１７﹒５元；大立光開高走高，一度升超過
新台幣２００元，收新台幣４５８０元；鴻海今午公布業績，股價升新台幣１﹒８元，收新台幣
８１元。嘉聯益亦升勢凌厲，收新台幣３３﹒５元，升５﹒０２％。金像電升至漲停，收新台幣
１７﹒０５元。自行車雙雄巨大及美利達今日收紅，收新台幣１６６﹒５元及新台幣１５５﹒５
元；造紙類股正隆收新台幣２４﹒２元，升３﹒６４％；永豐餘收新台幣１３﹒７５元，升
１﹒４８％。記憶體模組廠表現亦不俗，威剛升超過半根停板，廣穎升超過４％，品安升超過
３％。雖然台股今日強勢，但防疫概念股卻逆勢走弱，亞諾法跌超過４％，新麗及恆大跌超過
３％。
　　台股能否持續強勢，還看美股反彈能否持續，暫時仍以１１６００為反彈目標，短線仍有反
彈空間。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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