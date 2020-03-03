【新冠肺炎】傳Ｇ７起草聲明，暫不明確要求各國同步增加新支出

《經濟通通訊社３日專訊》據路透社引述Ｇ７（七國集團）知情官員消息報道指，Ｇ７正

起草一份有關新冠狀肺炎疫情應對措施的聲明。

不過草案暫時沒有明確要求各國政府增加新支出，又或各國央行同步減息，預計聲明將於今

明兩日公布。

預料各國將承諾共同努力，減輕疫情對經濟的損害，不過聲明措辭可能有調整，因為目前仍

在討論當中。（ａｌ）

