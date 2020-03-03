《談國論企－黎偉成》中國防控肺疫有初效須慎防美疫

《談國論企》中國在防控新冠肺疫有良性的進展，不僅（１）確診個案日增數目遠少於前，

治愈者大增和死亡者少，更在精準部署安排的原則底下復工復產，而（２）中央更積極主動的在

醫療科技攻關，力爭研製有效藥物和疫曲苗，為令人振奮之策；但需要高度關注的是美國顯然在

迴避甚至隱瞞，疫症又在不負責任的虛弱政策強力擴散，對包括中國在內的世界各地疫情、經濟

等許許多多方面，都是絕對稍一忽視的威脅和重壓，小心防美疫喲！



＊傳有美軍在武漢世界軍人運動會病發似源之於美＊



我只有十分基本的健康衛生的認識，但對於新冠肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９的爆發、擴散，

一直有許許多多質疑，主要是（甲）美國。君不見（Ｉ）官方數據顯示：美國在２０１９年總共

有１５萬人患嚴重「流感」，其中８０００人死亡，但相關資料只是以「流感」總稱，並未有具

體類分，使人質疑此項「數據」的認受性，因（ＩＩ）有好幾個嚴重問題無法解答，特別是（ｉ

）美軍代表團在２０１９年底參加武漢世界軍人運動會後，有人患「重流感」？但美軍卻急急運

送回美，不是在武漢治療，可能有不少隱瞞「機密」，理據為美國「從來」顯示對美國人的健康

生命的高度重視，有病者，迅治療，問題是所指的個別美軍還是要匆匆「徹退」之於武漢，使同

機者有甚大的受感染的可能性，為何？

更重要者，為（ｉｉｉ）新冠肺疫在美國迅速擴散，會否則此疫症的「發源地」就是在美國

，只是近期匆匆在美國有確認者，和在多個州省甚至社區「擴散」，特別是個別醫療中心有好幾

十人確診，似乎是無法隱藏「由美而發」之果？

絕對稍一忽視的問題，是（ＩＩＩ）特朗普對新冠肺疫的異常嚴重問題所作出「夢遊式」的

惡態劣行底下，此疫在美有強力的爆發，而惹人高度質疑者更為此疫有可能是由美國擴散，由是

以美國為主的頗不少國家或地區，把疫症冠之以「武漢」，迅改為宏觀性的ＣＯＶＩＤ－１９，

不以武漢名之，就正正如中國防疫專定鍾南山所言：（１）無疑在武漢發現首例和作出擴散，但

（２）「發源地」有可能不是武漢。

由是特朗普一日不認認真真的面對新冠肺疫，始終在美仍然出現肺症確認、死亡，由過去之

隱瞞，到當下不可以不「認受」有症，對美國、全世界都是十分危險的惡疫狙擊，和對各地經貿

往來有相當嚴重的打壓。



＊中國防控復產更積極研發治療藥物和疫苗＊



至於（乙）中國。政府積極主動的防控，使確認患者明顯減少，治愈者不斷大增，而確認者

人數明顯回落，屬良性的效益。中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作

領導小組組長李克強對調新冠肺炎藥品醫療器械應急平台考察後，指出「對更大力度開展醫療科

技攻關，力爭在高效檢測試劑、有效藥物和疫苗等方面盡快取得更大突破，為戰勝疫情增添利器

」，所言所策甚是也。

中國在加緊防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９和精準計算部署復工復產兩條腿走路之際，要高

度注視的美國以韓國一遠一近國家的疫情頗有可能大面積的擴散，或變種的疫症會對中國的防控

工作造成新的威脅和挑戰，而美國經濟一旦因特朗普妄舉受壓和出現衰退，對包括中國在內的環

球經貿會有重大的損害，由是中國要作好內與外的最壞打算和備戰，保人民健康、衛國民經濟策

穩中有進，任重道遠也。我對中國寄以厚望。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

