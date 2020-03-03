《異動股》隔晚蘋果股價急彈，舜宇續揚近４％，瑞聲漲約２％

《經濟通通訊社３日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價升３﹒５３％，報１３１﹒９元；

成交約６４萬股，涉資８４１７萬元。

隔晚美股道指大幅反彈近１３００點，科技網升幅顯著，其中蘋果股價急升逾９％，是

２００８年以來最大升幅。

手機設備股亦維持昨日升勢，瑞聲科技（０２０１８）升１﹒９２％，報５３元；富智康（

０２０３８）漲２﹒５９％，報１﹒１９元。

現時，恆生指數報２６４８２，升１９０點或升０﹒７２％，主板成交７４﹒６４億元。國

企指數報１０５６０，升７５點或升０﹒７２％。

上證綜合指數報３００８，升３７點或升１﹒２５％，成交３２２﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１１６０１，升２２０點或升１﹒９３％，成交５２０﹒７０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １５﹒６４元 升２﹒６２％

通達集團 （００６９８） ０﹒８０元 升３﹒９０％

中興通訊 （００７６３） ３５﹒８０元 升２﹒８７％

高偉電子 （０１４１５） １﹒８２元 升２﹒２５％

丘鈦科技 （０１４７８） １１﹒７４元 升３﹒５３％

瑞聲科技 （０２０１８） ５３﹒００元 升１﹒９２％

富智康集團（０２０３８） １﹒１９元 升２﹒５９％

舜宇光學 （０２３８２） １３１﹒９０元 升３﹒５３％

鴻騰精密 （０６０８８） ２﹒２９元 升１﹒７８％

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（ｙｋ）

