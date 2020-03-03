  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2020 09:35

《異動股》隔晚蘋果股價急彈，舜宇續揚近４％，瑞聲漲約２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價升３﹒５３％，報１３１﹒９元；
成交約６４萬股，涉資８４１７萬元。
　　隔晚美股道指大幅反彈近１３００點，科技網升幅顯著，其中蘋果股價急升逾９％，是
２００８年以來最大升幅。
　　手機設備股亦維持昨日升勢，瑞聲科技（０２０１８）升１﹒９２％，報５３元；富智康（
０２０３８）漲２﹒５９％，報１﹒１９元。
　　現時，恆生指數報２６４８２，升１９０點或升０﹒７２％，主板成交７４﹒６４億元。國
企指數報１０５６０，升７５點或升０﹒７２％。
　　上證綜合指數報３００８，升３７點或升１﹒２５％，成交３２２﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６０１，升２２０點或升１﹒９３％，成交５２０﹒７０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１５﹒６４元　　　升２﹒６２％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒８０元　　　升３﹒９０％
　　中興通訊　（００７６３）　　３５﹒８０元　　　升２﹒８７％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒８２元　　　升２﹒２５％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　１１﹒７４元　　　升３﹒５３％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　５３﹒００元　　　升１﹒９２％
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒１９元　　　升２﹒５９％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１３１﹒９０元　　　升３﹒５３％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　２﹒２９元　　　升１﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事02/03/2020
【上海特寫】疫情衝擊消費 實體零售業分化發展
生財有道02/03/2020
【新冠肺炎】金管局：疫情下香港金融體系仍穩定 無資金外流情況
FOCUS02/03/2020
【FOCUS】中日韓PMI齊挫 疫情衝擊或進第二階段
生財有道02/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：續看好金價後市低吸金股
樓市「胡」言02/03/2020
賣地計劃: 賣貴地皮保收益 中環郵局天星碼頭車場要拆了.....
國際動態02/03/2020
【新冠肺炎】南韓累計病例逾四千宗22人死 首見中國留學生確診
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金