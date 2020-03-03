《午市前瞻》中港疫情有望回穩，港股短期上望２６８５０點

《經濟通通訊社３日專訊》市場憧憬美聯儲本月減息，隔晚美股報復式反彈，道指急飆近

１３００點，緊貼全日高位收市。中國駐聯合國代表張軍表示，政府有信心達成今年經濟目標，

恆指今日裂口高開１２７點報２６４１９點，Ａ股保持向上勢頭，手機設備股高漲，抵銷部分重

磅股如中移動（００９４１）及匯控（００００５）的頹勢，恆指最高見２６２５７點升２３６

點。港股最終午收報２６４９５點，升２０４點或０﹒７８％，主板成交６２１﹒０６億元。國

指報１０５７５點，升９０點或０﹒８６％。

重磅股個別發展，匯控平收，報５２﹒８元；中移動軟０﹒３３％，報６１﹒１元；友邦（

０１２９９）跌０﹒０７％，報７６﹒４元；騰訊（００７００）揚２﹒１６％，報３９８元；

港交所（００３８８）走高１﹒３３％，報２５８﹒２元；建行（００９３９）升

０﹒６２％，報６﹒４８元。

Ａ股兩市繼續走強，上證綜指午收３０１１點，升４０點或１﹒３６％，成交

２８４１﹒０２億元人民幣。深證成指報１１６２４點，升２４３點或２﹒１４％，成交

４４７３﹒４７億元人民幣。



＊電子支付優勢，阿里健康升逾一成破頂＊



中國新型肺炎的新增病例宗數正持續減少，藥股受捧，中生製藥（０１１７７）升

４﹒４％，報１１﹒８６元，為今早表現最佳藍籌。石藥集團（０１０９３）揚３﹒５８％，報

１８﹒５２元。藥明康德（０２３５９）走高４﹒５％，報１２３﹒１元；三生製藥（０１５３

０）升３﹒５７％，報８﹒７元。百濟神州（０６１６０）去年收入大增１１６﹒０３％至４﹒

２８億美元，收升２﹒７９％，報９７﹒６元。

醫療及相關股有追捧，微創醫療（００８５３）漲４﹒６７％，報１４﹒３４元；威高股份

（０１０６６）升１﹒３２％，報１０﹒７２元；春立醫療（０１８５８）炒上９﹒１３％，報

８６﹒６５元；愛康醫療（０１７８９）升２﹒２６％，報１６﹒３２元。花旗發表研究報告指

，阿里健康（００２４１）能夠借助支付寶在電子支付上的優勢，快速尋求省級政府的合作，將

其目標價上調４３％至２０元，阿里健康急升１１﹒４４％，報１６﹒３６元，盤中最高見

１６﹒５４元創新高。

國家醫保局、國家衛健委日前聯合印發文件，明確要求常見病、慢性病患者在互聯網醫療機

構覆診可依規進行醫保報銷。內險股走高，眾安在綫（０６０６０）漲８﹒２３％，報３６﹒１

５元；平保（０２３１８）升１﹒０３％，報８８元；新華保險（０１３３６）升０﹒１７％，

報２９﹒８元；太保（００９６６）微升０﹒１２％，報１６﹒１８元；國壽（０２６２８）升

０﹒９８％，報１８﹒５４元；平安好醫生（０１８３３）升５﹒４１％，報７９﹒９５元。



＊疫情加速整合中國食品業，蒙牛升逾２％＊



隔晚美股急彈，科網股升幅顯著，其中蘋果股價急升逾９％，是２００８年以來最大升幅。

今早手機設備板塊走上，舜宇光學（０２３８２）揚２﹒６７％，報１３０﹒８元；瑞聲科技（

０２０１８）升０﹒７７％，報５２﹒４元；高偉電子（０１４１５）走高１﹒６９％，報１﹒

８１元；比亞迪電子（００２８５）跌０﹒９２％，報１５﹒１元；中興通訊

（００７６３）軟０﹒５７％，報３４﹒６元。

富瑞發表研究報告指，高端化及整合將會成為中國消費必需品行業的主要推動力。該行指，

更為喜歡長期而言，能夠同時受惠於高端化及整合兩個行業趨勢的企業，並可在短期內促進銷售

增長或利潤增長。該行的行業首選依次為蒙牛（０２３１９）、萬洲國際（００２８８）、

Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）。蒙牛走高１﹒９３％，報２９元；萬洲微升０﹒３７％，報８

﹒０７元；Ｈ＆Ｈ漲３﹒７３％，報３４﹒８元。旺旺（００１５１）亦升０﹒４９％，報６﹒

１５元。康師傅（００３２２）跌０﹒５６％，報１４﹒２４元。



＊摩通指病毒不會持續遏止賭徒熱情，濠賭股有吸納＊



澳門２月份賭收按年大跌８８％，摩通指數據基本上符合預期。又認為新型肺炎不會持續遏

止博彩人士的熱情，故料對於未來持續盈利能力影響有限，而整體板塊股價自疫情爆發以來已平

均急跌逾兩成，估值吸引。銀娛（０００２７）揚２﹒５４％，報５２﹒４５元；金沙

（０１９２８）升０﹒８３％，報３６﹒３元；澳博（００８８０）走高２﹒６２％，報

９﹒０１元；永利澳門（０１１２８）升１﹒４％，報１５﹒８８元；美高梅（０２２８２）跌

０﹒１９％，報１０﹒３６元。



＊葉國邦﹕平安好醫生可吼，７５元開始收集＊



港股連續兩日反彈，大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》表示，大市氣氛改

善的主因是市場憧憬聯儲局減息步伐加快，在短期內減息半厘的預期升溫；再加上美匯因減息期

望走低，間接推高人民幣匯價，以及吸引資金流入港股。他預期，在中港兩地疫情有望回穩的支

持下，港股短期可上望２６８５０點，下方支持位為２６０００點。

另外，港股三月踏入業績期，他認為有機會影響港股氣氛，因近日公布業績的大藍籌表現都

令市場失望，相信企業對首季盈利前景的預估會較為審慎。

內地日前公布互聯網醫療機構覆診可依規進行醫保報銷，在線醫療股再次爆升。葉國邦認為

，以上措施反映內地在政策層面上增加對在線醫療的關注，而且相關企業如平安好醫生

本身業績及市場擴張速度有持續改善，朝盈利爆發期進發，看好其長線前景。他建議，平安好醫

生目前股價和ＭＡＣＤ現背馳，可待股價回落至７５元開始收集。他亦同樣看好線上保險股眾安

在綫，他認為，公司的線上看診體驗可幫助交叉銷售，而股價目前以大陽燭突破３５元的平台阻

力，短期上升動力強。（ｙｋ、ｎｓ）

