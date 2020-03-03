《美元走勢－羅明立》基本面差過美國，歐元未必能企穩１﹒１２

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒５３ １０７﹒６６ １０７﹒９０

歐元╱美元 １﹒１１５６ １﹒１１２０ １﹒１１３２

英鎊╱美元 １﹒２７９７ １﹒２７５８ １﹒２７８０

美元╱瑞郎 ０﹒９５９７ ０﹒９５７３ ０﹒９５８５

美元╱港元 ７﹒７８４４ ７﹒７７８９ ７﹒７８００

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《美元走勢》受美聯儲減息預期帶動，美國道瓊斯工業平均指數昨晚（２日）創下十年來最

大單日漲幅，收漲１２９４﹒０３點。市場預期美聯儲將於本月減息０﹒５厘，而且年內很大機

會再減息０﹒５厘。因應新冠肺炎疫情於各國持續蔓延，分析師預計全球主要央行將聯手推出寬

鬆貨幣政策，以對抗疫情帶來的衰退風險。美聯儲的政策立場改變，利淡短線美匯指數的走勢。

澳洲央行宣布減息０﹒２５厘，央行認為需採取合理行動以支持經濟，整體言論令市場相信

未來再減息的機會仍然存在。不過，環球股市回升及美聯儲可能更大力度降息令澳元不跌反升，

短期留意１０天及２０天線所在的０﹒６００╱５０。市場亦預期加拿大央行將於周三減息，顯

示主要央行將會聯合減息對抗疫情。

近期歐元走勢意外強勁，一度升近１﹒１２，雖然美聯儲或要加速降息，令歐美的貨幣政策

差距拉近，但當地亦受疫情影響，基本面本來就差過美國，未必能企穩１﹒１２以上。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２００ １﹒１０００ １﹒１２５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒６６００ ０﹒６４７０ ０﹒６６５０

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

