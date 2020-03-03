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即市新聞

03/03/2020 15:33

《美元走勢－羅明立》基本面差過美國，歐元未必能企穩１﹒１２

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒５３　　　１０７﹒６６　　　１０７﹒９０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１５６　　　１﹒１１２０　　　１﹒１１３２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７９７　　　１﹒２７５８　　　１﹒２７８０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９５９７　　　０﹒９５７３　　　０﹒９５８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８４４　　　７﹒７７８９　　　７﹒７８００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》受美聯儲減息預期帶動，美國道瓊斯工業平均指數昨晚（２日）創下十年來最
大單日漲幅，收漲１２９４﹒０３點。市場預期美聯儲將於本月減息０﹒５厘，而且年內很大機
會再減息０﹒５厘。因應新冠肺炎疫情於各國持續蔓延，分析師預計全球主要央行將聯手推出寬
鬆貨幣政策，以對抗疫情帶來的衰退風險。美聯儲的政策立場改變，利淡短線美匯指數的走勢。
　　澳洲央行宣布減息０﹒２５厘，央行認為需採取合理行動以支持經濟，整體言論令市場相信
未來再減息的機會仍然存在。不過，環球股市回升及美聯儲可能更大力度降息令澳元不跌反升，
短期留意１０天及２０天線所在的０﹒６００╱５０。市場亦預期加拿大央行將於周三減息，顯
示主要央行將會聯合減息對抗疫情。
　　近期歐元走勢意外強勁，一度升近１﹒１２，雖然美聯儲或要加速降息，令歐美的貨幣政策
差距拉近，但當地亦受疫情影響，基本面本來就差過美國，未必能企穩１﹒１２以上。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２００　　　１﹒１０００　　　１﹒１２５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒６６００　　　０﹒６４７０　　　０﹒６６５０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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