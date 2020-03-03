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即市新聞

03/03/2020 09:23

【預算案】羅致光：透過關愛基金向非永久居民派一萬，本月將商討

　　《經濟通通訊社３日專訊》勞工及福利局長羅致光出席電台節目時表示，透過關愛基金向非
永久居民派發一萬元，是政府希望做的方向，申請時仍需進行資產審查，但會盡量寬鬆處理，關
愛基金本月將開會商討。
　　他表示，參考２０１１年的做法，當時政府向永久居民派發６０００元，與關愛基金向非永
久居民發放６０００元津貼，時間相距約大半年，目標是能夠盡快派發。
　　他又指，預算案向成年永久居民派發一萬元，較不容易受到法律挑戰，並可簡單處理，而關
愛基金向非永久居民派發，受法律挑戰的風險亦較低。（ｂｉ）

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