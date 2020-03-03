【新冠肺炎】友邦慈善基金捐贈１萬個抗疫包予基層家庭

《經濟通通訊社３日專訊》友邦（０１２９９）慈善基金將合共１萬個抗疫包，分批捐贈予

港島東區的５０００個基層家庭，抗疫包內有口罩、酒精搓手液、消毒濕紙巾，以及食油或米，

以協助基層家庭維持主要防疫用品及日常主食需要。該基金將於月內分兩次派發抗疫包予基層家

庭。

友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事顧培德表示，友邦香港一直對本地經濟、社

會及市民有著長遠的承擔及責任。今次透過友邦慈善基金捐贈抗疫包的活動，是希望為社會上有

逼切需要的社群分憂，共度難關。（ｂｉ）

