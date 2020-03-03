【預算迴響】香港科技創新促進組冀政府擴闊科技券資助範圍

《經濟通通訊社３日專訊》新一份財政預算案增撥２０００萬元予「科技券」計劃，政府資

助的科技券上限由４０萬元提高至６０萬元，可獲批項目上限則由４個增至６個。

香港科技創新促進組表示，科技券除了提高資助上限外，亦希望政府能擴闊資助範圍，因應

科技券現主要針對以促進生產力為主的項目，希望可進一步接納以發展智慧城市科技，或以優化

生活環境為主的項目，以吸引企業增加這方面的投資。此外，由於現時疫情的情況鼓勵遙距辦公

，但缺乏適合本土使用的整體方案，期望政府能作出資助此類平台的研發和應用。



＊倡政府將各種目錄及服務統合到一個平台上＊



就發放一萬元予香港市民的安排，財政司司長提及市民可透過網上銀行等平台提出申請這筆

款項。科技創新促進組認為，這個做法必須吸取旅發局較早前，於網上平台提供抽獎活動但被逼

爆的經驗，為系統作出預早的妥善流量計劃及安排，亦須要在資訊保安等作出完善計劃。

對於發展智慧城市而言，此類型申請的安排，實在是不可或缺的基石，希望政府能作出長期

規劃及統籌，更有效地應用納稅人的金錢，建議參考一站式方案，以一站式的模型，未來將各種

政府目錄及服務統合到一個平台上，以便利市民的使用。

對於政府有意加強科學園相關的發展，尤其是元朗工業邨方面的配套，科技創新促進組建議

在元朗的新發展科學園計劃中，加入可供中小型數據中心租用的空間。（ｂｉ）

