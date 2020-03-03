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03/03/2020 11:53

【新冠肺炎】港鐵：疫情影響沙中線紅磡站復修工程，正評估進度

　　《經濟通通訊社３日專訊》港鐵（０００６６）工程處總經理周蘇鴻在立法會鐵路事宜小組
委員會表示，由於內地工廠延長農曆年假期，阻礙物料供應，加上地盤有部分工人新年期間曾到
內地，需要接受１４日強制檢疫，海外工程人員亦憂慮疫情而降低來港工作意欲，因此沙中線紅
磡站復修工程進度受阻，原本目標在今年中完成，目前正評估最新進度。
　　港鐵又指，目前沙中線的整體工程進度達９２％，其中紅磡至金鐘段的工程較為滯後，進度
不足九成，最主要是會展站結構工程複雜，進度正面對挑戰。（ｃｗ）

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