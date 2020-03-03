《本港樓市》康城９Ｃ期命名ＯＣＥＡＮ　ＭＡＲＩＮＩ涉５０３伙

《經濟通通訊社３日專訊》會德豐地產及港鐵（０００６６）合作發展的將軍澳日出康城第

９Ｃ期正式命名為ＯＣＥＡＮ ＭＡＲＩＮＩ。會德豐地產常務董事黃光耀表示，該項目共提供

５０３伙單位，主打家庭客，當中逾８０％間隔為兩房至三房，另設有小量４房海景單位。項目

早前已取得預售樓花同意書，最快本周內公布開價，期望可於下星期發售。

他透露，旗下ＭＡＲＩＮＩ 及ＧＲＡＮＤ ＭＡＲＩＮＩ自推出以來，累計售出８７５伙

，套現逾７２億元；其中年初至今共售出８９伙，套現８﹒６億元，平均呎價１﹒６３萬元。至

於早前投到的第１２期項目，則料於３年後才會落成。

他認為，自疫情爆發以來，樓價調整幅度有限，惟成交量相對受挫，按年跌約６０％。但隨

著政府在上周公布財政預算案後，一、二手市場轉趨暢旺，加上目前基建服務逐漸回復正常，相

信在疫情逐漸受到控制下，未來幾星期料會釋放積存的購買力。他又指，當市場不穩定或成交量

持續低迷，政府才需要考慮減辣以支持樓市，如雙倍印花稅及額外印花稅等。

被問及金管局開腔提醒市民要留意「建築期付款」風險時，他指集團過往項目都有提供「即

供按揭」及「建築期付款」兩種付款方式，但大部分用家及首置客均選擇「即供按揭」方式，相

信是視乎買家個人財政狀況而定。（ｙｗ）

