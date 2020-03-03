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即市新聞

03/03/2020 19:25

《再戰明天》加拿大央行宣布利率決定，美公布ＩＳＭ非製造業指數

　　《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日）加拿大央行宣布利率決定，美國公布２月ＩＳＭ非
製造業綜合指數。

＊加拿大央行宣布利率決定＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：３０ａｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯
參加伊利諾伊大學主辦的一個問答環節。
　　明晚，加拿大央行宣布利率決定，市場預期將減息０﹒２５％，降至１﹒５％。

＊美國公布２月ＩＳＭ非製造業綜合指數＊

　　在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料維
持於０﹒４％；年率料由１﹒７％升上２％。９：４５ａｍ，中國公布２月財新服務業採購經理
人指數，料由５１﹒８下滑至４８。
　　明晚６：００ｐｍ，歐元區公布１月零售銷售，月率料由下滑１﹒６％回升上０﹒６％；年
率料由１﹒３％跌至１﹒１％。８：００ｐｍ，巴西公布第四季國內生產總值，季率料由
０﹒６％下滑至０﹒５％；年率料由１﹒２％升上１﹒６％。　　
　　明晚２：１５ｐｍ，美國公布２月ＡＤＰ就業變動，料升幅由２９﹒１萬跌至１７萬。
１０：４５ｐｍ，美國公布２月服務業採購經理人指數，料由５３﹒４跌至４９﹒４。
１１：００ｐｍ，美國公布２月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由５５﹒５跌至５４﹒９。

＊創科及ＩＧＧ派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：創科實業（００６６９）、ＩＧＧ（００７９９）、五礦
資源（０１２０８）和中國飛機租賃（０１８４８）。（ｈｏ）

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